Кристен Стюарт бросает Стеллу Максвелл?

«Каждый может заметить химию, которая возникла между ними. Обе они более, чем флиртуют друг с другом». Актрисы познакомились, после того как Кристен предложили сняться в новой версии фильма «Ангелы Чарли», где Дрю является продюсером и главной актрисой.

Неужели, нас ждет новая пара?