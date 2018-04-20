Кристен Стюарт бросает Стеллу Максвелл? 

Актриса известной саги Кристен Стюарт хочет расстаться со своей возлюбленной Стеллой Максвелл. Причиной стала голливудская актриса Дрю Бэрримор. Да, да! Ходят слухи, что Стюарт испытывает нежные чувства к актрисе. Об этом сообщает источник.
«Каждый может заметить химию, которая возникла между ними. Обе они более, чем флиртуют друг с другом». Актрисы познакомились, после того как Кристен предложили сняться в новой версии фильма «Ангелы Чарли», где Дрю является продюсером и главной актрисой.
Неужели, нас ждет новая пара?