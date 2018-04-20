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Кристен Стюарт бросает Стеллу Максвелл?
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Кристен Стюарт бросает Стеллу Максвелл? 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Актриса известной саги Кристен Стюарт хочет расстаться со своей возлюбленной Стеллой Максвелл. Причиной стала голливудская актриса Дрю Бэрримор. Да, да! Ходят слухи, что Стюарт испытывает нежные чувства к актрисе. Об этом сообщает источник.
«Каждый может заметить химию, которая возникла между ними. Обе они более, чем флиртуют друг с другом». Актрисы познакомились, после того как Кристен предложили сняться в новой версии фильма «Ангелы Чарли», где Дрю является продюсером и главной актрисой.
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