Наталью Штурм атаковали фетишисты

Неизвестный мужик хочет выкупить все колготки Натальи Штурм с дырками. Sobesednik.ru поговорил с певицей об этом.

Певица Наталья Штурм избавляется от своего гардероба. Артистка распродает вещи в интернете! Правда, помимо денег, она заработала и головную боль. Звезду атаковали фетишисты: на какие только жертвы они не идут, чтобы заполучить вещи эпатажной Натальи.

«Для многих я — раздражитель!»

— Не нужно думать, что я испытываю проблемы с деньгами, — говорит звезда. — У меня такое количество вещей, что их просто некуда девать. Причем многие из них — совершенно новые, брендовые, которые я ни разу не надевала. Решила с ними распрощаться, потому что не ношу их годами!

В том, что вещи находятся в отличном состоянии, можно убедиться на снимках, которые певица выкладывает в интернете. Особый фурор вызывает нижнее белье — его Наталья демонстрирует лично.

— Могла бы, конечно, повесить на вешалку и сфотографировать, — продолжает звезда. — Но я знаю, как хейтеры бесятся, когда видят мою фигуру, начинают писать гадости, поэтому выставляю снимки. Для некоторых я — раздражитель. Мне пишут: «Вы — сумасшедшая!» А мне это нравится, потому что вижу своими глазами, что недостатков в моей фигуре нет. Я выгляжу так же, как в тридцать лет.

Штурм уверяет, что ее вещи раскупаются как горячие пирожки. Причем среди покупателей не только девушки, но и семейные пары.

Фото: из личного архива

— Нижнее белье покупают и мужчины, — рассказывает Наталья. — У одного из них я даже спросила, для каких целей приобретает. Ответил, что для жены. Недавно белье от меня купили мама с дочкой. Девушка приехала со своим парнем, а в это время мама по телефону руководила процессом. «Я даже не чаяла такого счастья, что могу с вами поговорить!» — сказала мне ее мама. В магазинах один лифчик стоит пятнадцать тысяч рублей, а я весь комплект за десять тысяч отдаю! Люди знают, моя аура — позитивная. Они хотят, чтобы через мои вещи удача передалась им. Я не против!

«Кобзон вернул мне ребенка!»

Если в соцсетях вещь покупателя не находит, Штурм вывешивает ее на сайт бесплатных объявлений.

— В инстаграме я вижу всех покупателей, а на сайтах попадается слишком много извращенцев, — говорит артистка. — Часто пишут, когда видят белье: «Пришли мне всё!» Пару раз я на это попадалась — высылала все имеющееся на продажу. А только потом понимала: столкнулась с ненормальным. Позавчера мне один человек написал: «Беру все колготки с дырками, которые у тебя есть, по сто рублей за каждые!» Я ему ответила, что у меня только одна пара с дырками. Но и та стоит тысячу рублей. Просто решила приколоться, а он на полном серьезе ответил, что это очень дорого! Другой мужик как-то сам прислал мне фото в колготках и спросил: «Они мне идут?» Я тут же поняла, что человек не в себе.

Штурм уверяет: если видит перед собой порядочного покупателя, делает скидки. Звезде не жалко: не выкидывать же на помойку!

— В ближайшее время я собираюсь переезжать в новую квартиру, в которую возьму только то, что мне нужно, — говорит Штурм. — Сейчас заканчиваю ремонт: он мне обошелся в два миллиона. Только не нужно думать, что продажей одежды я зарабатываю на ремонт! Таких денег моя распродажа не приносит. В связи с ремонтом я даже забыла о личной жизни. Сейчас я одна. Меня приглашали недавно в романтические поездки, но я отказалась. Вижу, что не мое. А тратить время на людей, с которыми у меня не получится длительных отношений, не хочется. Нужен мужчина — помощник, взрослый. А часто пишут молодые. 25-летний парень недавно предложил встретиться. «Ты для меня будешь как третий ребенок! Тебе нужна девушка, а не женщина 50 лет», — ответила я ему. Он обиделся: «Ты ошибаешься. Только я смогу сделать тебя счастливой!» Но все это я уже проходила: у меня был 27-летний парень. Он — ни о чем, разве что мусор мог вынести!

— Но ведь Алла живет же с Галкиным! — напоминаем мы артистке.

— Максим — талантливейший человек, у них общее дело. Он — образованный. Ей реально повезло. Но такие случаи единичны. Мне нужен мужчина, конечно, помладше меня, но не сильно. В идеале — от 35 до 45 лет. Мне хочется, чтобы он мне помогал! Мужчины, которые мне встречались ранее, привносили в мою жизнь только проблемы. После развода пришлось начинать все заново — муж оставил без денег, все проиграл в казино. Потом и ребенка отнял. Слава Богу, Кобзон вернул. Повторения таких историй я больше не хочу.