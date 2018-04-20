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В Сеть попали интимные снимки солистки Serebro
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В Сеть попали интимные снимки солистки Serebro 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Участница группы Serebro показала шикарную фигуру. Девушка опубликовала в своем Instagram откровенные снимки.
Солистка коллектива поющих красоток 23-летняя Екатерина Кищук, поделилась в Сети смелыми фото в купальнике. Девушка позирует на фоне однотонной стены, что выгодно акцентирует внимание на стройном стане звезды.
Поклонники по достоинству оценили публикации исполнительницы, за сутки они набрали более полумиллиона отметок «Нравится». Не поскупились поклонники и на хвалебные комментарии, особенно активно Катюшу превозносили мужчины. «Какая красиваааая», «Сексуальная», «О ля ля», «Если что, ты моя будущая жена», «Красивая», «Так горячо что прикурил сигу», «Зайка наша», «женюсь!», «Sexxxx малышка», «Прелесть куколка», «Держите меня трое», «Шикарная девочка», «Катя женись на мне пожалуйста». «Жарко», — писали возбужденные поклонники.
Девушка стала участницей девичей группы пару лет назад. Она прошла кастинг, в котором за место в проекте Serebro боролось 50 тысяч красавиц. Среди них были не только жительницы стран СНГ, но и девушки из Японии.
Также участие в отборе принимали уже и известные певицы: 23-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Нюта Байдавлетова, экс-солистка «Блестящих» Наталья Асмолова, исполнительница хита «Белые кораблики» Карина М, а также супруга одного из вокалистов группы «Маяковский». Однако поклонники группы выбрали именно Кищук. Видео из ее заявки набрало около 200 тысяч просмотров в «ВКонтакте».
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