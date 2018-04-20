Александр Рыбак неоднозначно высказался о женитьбе и рождении детей

31-летний норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса песни «Евровидение-2009» Александр Рыбак совсем скоро попробует повторить свой триумф: артист участвует в «Евровидение-2018». В преддверии этого мужчина дал интервью, в котором помимо прочего довольно неоднозначно высказался о женитьбе и рождении детей.

Прямо на вопрос о возможной свадьбе Александр Рыбак отвечать отказался, однако тему идеальных отношений поддержал: «Идеальные отношения бывают только в молодости, когда мы дети. А с опытом мне хочется больше и больше просто дружить с девушкой: радовать сюрпризами и просто не обижать…»

Я не лезу в чужие дела и не против женатых пар, ведь мои родители женаты и счастливы. Но мы живем в 2018 году, время ушло далеко вперед, теперь у человека есть доступ практически к любой информации. В такое время мы сами можем выбирать, будут у нас дети или нет, вне зависимости от традиций или стереотипов.

«В личной жизни лучше найти свой путь, даже если никто этой дорогой раньше не ходил», — весьма витиевато выразил свое мнение артист в интервью «Телепрограмме».

Публикация от Alexander Rybak (@rybakofficial) 16 Апр 2018 в 5:39 PDT Отметим, Александр Рыбак частенько упоминает в многочисленных интервью, что в настоящий момент он счастлив с любимой девушкой. Да и в личном блоге нередко публикует совместные с ней фото. При этом подробностей отношений предпочитает не раскрывать — и держит личную жизнь вдали от любопытных глаз.

Фото: Instagram

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