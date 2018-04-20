Все-таки вместе? Кендалл Дженнер и Блейк Гриффин замечены на ужине

В январе этого года Кендалл (22) и ее бойфренд Блейк (28) решили взять паузу в отношениях. А баскетболиста даже как-то заметили на свидании с неизвестной брюнеткой.

На прошедшем фестивале «Коачелле», говорят, пара и вовсе игнорировала друг друга. Но теперь, кажется, отношения между Кендалл и Блейком налаживаются.

Вчера звезд заметили в одном из ресторанов Западного Голливуда. Правда, к Кендалл также присоединились ее подруги Хейли Болдуин (21) и Кайя Гербер (16).

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Надеемся, Дженнер и Гриффин снова сошлись.

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