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Все-таки вместе? Кендалл Дженнер и Блейк Гриффин замечены на ужине
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Все-таки вместе? Кендалл Дженнер и Блейк Гриффин замечены на ужине 

Peopletalk 41 минуту назад
Фото: Peopletalk
В январе этого года Кендалл (22) и ее бойфренд Блейк (28) решили взять паузу в отношениях. А баскетболиста даже как-то заметили на свидании с неизвестной брюнеткой.
На прошедшем фестивале «Коачелле», говорят, пара и вовсе игнорировала друг друга. Но теперь, кажется, отношения между Кендалл и Блейком налаживаются.
Вчера звезд заметили в одном из ресторанов Западного Голливуда. Правда, к Кендалл также присоединились ее подруги Хейли Болдуин (21) и Кайя Гербер (16).
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Надеемся, Дженнер и Гриффин снова сошлись.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-taki-vmeste-kendall-dzhenner-i-blejk-griffin-zamecheny-na-uzhine/
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