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Дмитрий Тарасов: «Сделать предложение Анастасии решил перед зимним отпуском»
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Дмитрий Тарасов: «Сделать предложение Анастасии решил перед зимним отпуском» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как сделал предложение Анастасии. Пара в скором времени ждет пополнения.
— Дима, когда ты решился сделать предложение любимой?
— Перед зимним отпуском. Начал планировать все заранее, а от Насти держал в секрете.
Анастасия: — Я ни о чем не догадывалась! Мы прилетели на Мальдивы, просто отдыхали. В один из вечеров Дима устроил романтический ужин… И сделал предложение!
Дмитрий: — Ну а свадьбу мы уже планировали, исходя из футбольного календаря. Уложились в выходные между сборами.
Анастасия: — Нам было важно сыграть свадьбу до поста. Мы венчались, а в пост этого делать нельзя. К событию готовились в оперативном режиме. Все хлопоты оказались очень приятными: свадебное платье, цветовая гамма торжества, рассадка гостей… Справилась я быстро: у меня уже был четкий свадебный образ. С прической и макияжем решила давно — доверилась знающим людям, с которыми уже сотрудничала. Так что удалось избежать нервозных моментов. Милые девичьи заботы!
День торжества пролетел очень быстро! Важно, что смогли приехать бабушка, дедушка, родители. Свадьба была веселой и душевной!
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