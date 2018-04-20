Дмитрий Тарасов: «Сделать предложение Анастасии решил перед зимним отпуском»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как сделал предложение Анастасии. Пара в скором времени ждет пополнения.

— Дима, когда ты решился сделать предложение любимой?

— Перед зимним отпуском. Начал планировать все заранее, а от Насти держал в секрете.

Анастасия: — Я ни о чем не догадывалась! Мы прилетели на Мальдивы, просто отдыхали. В один из вечеров Дима устроил романтический ужин… И сделал предложение!

Дмитрий: — Ну а свадьбу мы уже планировали, исходя из футбольного календаря. Уложились в выходные между сборами.

Анастасия: — Нам было важно сыграть свадьбу до поста. Мы венчались, а в пост этого делать нельзя. К событию готовились в оперативном режиме. Все хлопоты оказались очень приятными: свадебное платье, цветовая гамма торжества, рассадка гостей… Справилась я быстро: у меня уже был четкий свадебный образ. С прической и макияжем решила давно — доверилась знающим людям, с которыми уже сотрудничала. Так что удалось избежать нервозных моментов. Милые девичьи заботы!

День торжества пролетел очень быстро! Важно, что смогли приехать бабушка, дедушка, родители. Свадьба была веселой и душевной!