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Норвежских выпускников школ попросили не заниматься сексом на дороге
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Норвежских выпускников школ попросили не заниматься сексом на дороге 

BroDude 2 часа назад
Фото: BroDude
По сравнению с тем, как отдыхают норвежские школьники, русский выпускной кажется тихим семейным вечером. А скандинавам нужно пережить три недели беспробудных пьянок, еженочных вечеринок и публичного секса, которые длятся с 1 по 17 мая. Называется это безобразие «Russefeiring». В эти дни студент должен выполнять задания, за которые его награждают различными призами и баллами. Прежде всего, студент должен пить. Очень много пить. Например, за 24 часа выпить ящик пива. А еще он должен задать вопросы о сексе маме, использовать хлеб вместо обуви, 72 часа провести без сна, прочитать на уроке порножурнал с выражением. А дальше — полный разврат: заняться сексом, заняться сексом в лесу, заняться сексом с несколькими людьми и т. д. и т.п. Вот такой вот праздник перехода во взрослую жизнь; такая, блин, вечная молодость. Кто-то тайком пьет шампанское, а кто-то две недели бесчинствует, как солдаты в захваченном городе. Все бы ничего, но эти норвежские выпускники предаются греху на кольцевых развязках и устраивают забеги по мостам нагишом. Естественно, водители засматриваются на юные тела и попадают в аварии. Поэтому норвежская Общественная администрация дорог официально обратилась к школьникам с просьбой трахаться и бегать где угодно, только не на дорогах. Это была даже не просьба, а мольба. Вняла ли ей разрываемая гормонами и безнаказанностью молодежь, узнаем в мае.
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