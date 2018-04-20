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Дженна Деван поделилась откровенным снимком. А Ченнинг лайкнул его!
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Дженна Деван поделилась откровенным снимком. А Ченнинг лайкнул его! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В начале апреля на одну красивую голливудскую пару стало меньше. Дженна Деван (37) и Ченнинг Татум (37) шокировали фанатов новостью о разводе после 9 лет брака. О своем непростом решении актеры сообщили у себя в Instagram. «Эй, мир! Так… У нас есть кое-что, чем мы хотели бы поделиться. Во-первых, кажется странным, что мы должны делиться такого рода вещами со всеми, но это следствие жизни, которую мы выбрали, за которую мы также очень благодарны. Мы живем в невероятное время, но это также время, когда истина может легко искажаться, поэтому мы хотим поделиться правдой, чтобы вы знали. Мы решили расстаться», — написали звезды.
Дженна решила двигаться дальше: недавно актриса сменила фамилию в описании своей странички, оставив только Деван. А потом выложила откровенное фото в белье, которое, кстати, Ченнинг лайкнул. Видимо, бывшие возлюбленные и правда остались в хороших отношениях.
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Эх, красивая была пара.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhenna-devan-podelilas-otkrovennym-snimkom-a-chenning-lajknul-ego/
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