Ещё
Россияне смогут подавать заявления на регистрацию брака за год до свадьбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне смогут подавать заявления на регистрацию брака за год до свадьбы 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Жених и невеста должны будут одновременно подавать заявление через портал госуслуг
Женихам и невестам смогут разрешить подавать заявления на регистрацию брака за год до свадьбы, передает ТАСС.
По словам заместителя директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи РФ Анны Ахмадиевой, сейчас регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Согласно новому предложению жених и невеста смогут сами выбирать дату и время регистрации брака в диапазоне от месяца и до 12 месяцев со дня подачи заявления.
Ахмадиева также добавила, что жених и невеста должны одновременно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг.
Она отметила, что законопроект поможет регулировать загруженность органов ЗАГС в популярные для свадеб дни и избежать возникновения случаев коррупции.
Аргументы и Факты: последние новости
Постпред РФ при ОЗХО рассказал о патенте США на вещество типа А-234 Анджелина Джоли показала свадебное платье Актриса Дженнифер Энистон разводится со вторым мужем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какой секс женщины готовы платить32
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Звезды, успех которых всех почему-то бесит18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение