Россияне смогут подавать заявления на регистрацию брака за год до свадьбы

Жених и невеста должны будут одновременно подавать заявление через портал госуслуг

Женихам и невестам смогут разрешить подавать заявления на регистрацию брака за год до свадьбы, передает ТАСС

По словам заместителя директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи РФ Анны Ахмадиевой, сейчас регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Согласно новому предложению жених и невеста смогут сами выбирать дату и время регистрации брака в диапазоне от месяца и до 12 месяцев со дня подачи заявления.

Ахмадиева также добавила, что жених и невеста должны одновременно подать заявление в электронном виде через портал госуслуг.

Она отметила, что законопроект поможет регулировать загруженность органов ЗАГС в популярные для свадеб дни и избежать возникновения случаев коррупции.