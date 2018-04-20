6 способов получить оргазм, не занимаясь сексом

Пока кто-то потеет, принимает неудобные позы, разбивает колени и напрягает каждую клеточку тела в попытках получить оргазм, некоторым он достается буквально даром. Сначала эта новость меня, конечно, возмутила. Потом вселила надежду, которую я решила разделить с тобой.

Вот несколько способов достигнуть женского удовольствия, не занимаясь сексом. Что с этим делать, решай сама, но учти, оргазм может подстерегать тебя где угодно.

1. Шепот

Автономная сенсорная меридиональная реакция — даже если видишь эти слова впервые, ты наверняка испытывала ощущение, которое они обозначают. Легкое покалывание в области затылка, которое расходится мурашками по шее к спине, настигало каждого из нас во время прослушивания приятной музыки или других звуков. Природа АСМР все еще мало изучена. Известно, что такую реакцию могут вызывать звуковые, зрительные, тактильные ощущения или когнитивные стимулы. Пока ученые выясняют, что заставляет нас так кайфовать, на YouTube возникают целые сообщества производителей и потребителей АСМР-контента. Люди слушают медленный нежный шепот, чтобы испытать заветный прилив мурашек. Некоторые называют это «оргазмом мозга», хотя, разумеется, ничего общего с сексуальными переживаниями этот процесс не имеет.

2. Сон Мозг может преподнести тебе подарок в виде полноценного секса в сновидении без какой-либо сексуальной активности. Во время сна влагалище становится более смазанным и стимулированным, поэтому оргазм может оказаться вполне реальным. Как поясняет доктор медицинских наук Дженнифер Ланда, многие мужчины и женщины испытывают сильные сексуальные сновидения, которые дают чувство наслаждения или приводят к фактическому оргазму. Некоторые женщины сообщают о реальных оргазмах во сне, которые ничуть не хуже тех, что мы получаем от секса. Доктор Ланда поясняет, что это абсолютно нормально. Хочется верить, что такое может случиться с каждой из нас.

3. Йога

В йоге есть техника под названием Мула Бандха, что в переводе с санскрита означает «корневой замок». Ее суть в напряжении мышц в области сухожильного центра промежности. Фишка в том, чтобы научиться напрягать мышцы только этой зоны, а не всего таза. Такое упражнение улучшает функции тазовых органов, репродуктивной системы, стимулирует нервные окончания. Кроме того, во время выполнения происходит сексуальная стимуляция в области влагалища. Многократное повторение Мула Бандхи может привести к оргазму. Научишься достигать наслаждения во сне силой мысли, в йоге — силой мышцы, и парню просто некуда будет вклиниться в твой плотный график оргазмов!

4. Роды

Да, оргазм можно получить даже в таком малопривлекательном процессе, как рождение ребенка. Это редкое явление, которое происходит примерно в трех случаях из сотни. Как поясняет Дженнифер Ланда, получить оргазм гораздо вероятнее в домашних родах:

Это нетрадиционный опыт оргазма, но он описывается как более полное блаженство и эйфория, сопровождающие рождение ребенка. В процессе родов активизируется «гормон любви» окситоцин, скорее всего, он и помогает расслабиться и получить этот необыкновенный опыт.

5. Тренировка

Получить оргазм можно и от тренировки, а вот это уже весомая причина полюбить спорт. Такое явление называется «коргазм», впервые его описал сексолог Альфред Кинси. Такой оргазм чаще всего вызван упражнениями на мышцы пресса, таза и бедра. Согласно исследованию Центра сексуального здоровья при Университете штата Индиана, эротическое удовольствие от упражнений на пресс испытывали 45% женщин, переживших коргазм. 19% испытали это чувство во время езды на велосипеде, еще 7% — от занятий тяжелой атлетикой. Силовые упражнения на бедрах, особенно внутренней поверхности, в принципе усиливают ощущения женщины от оргазма. Так что даже если ты не достигнешь оргазма в спортзале, он настигнет тебя в постели с удвоенной силой.

6. Во время ухода за собой

Ты можешь получить оргазм в спа-салоне во время массажа головы, ног или даже ухода за лицом. Уточню, речь идет не о массаже «со счастливым концом», а об обычном несексуальном профессиональном массаже. Как поясняет доктор Ланда, это непроизвольный ответ тела на стимуляцию мышц, которая предназначена для снятия мышечного напряжения. При этом массажист не касается ни гениталий, ни прилегающих к ним зон.