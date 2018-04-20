Теща пыталась доказать, что её зять гей. Вы не догадаетесь чем закончилась эта история…

Обычно на женских форумах женщины единодушны в том, что когда мужчины ругают своих тещ — это жестокая клевета! Но одна женщина согласилась с тем, что тещи бывают весьма зловредными. С этим ее убедил пример ее подруги. Приводим ниже текст сообщения.

“Знаете, девочки, я всегда подозревала, что моя подруга будет классической тещей, такой, как описывают в анекдотах. Уж очень сильно она не любила мужиков. Собственный муж ее когда-то бросил, дочку воспитывала одна. Когда дочка подросла мамаша стало тщательно отбраковывать дочкиных кавалеров. В итоге девочка плюнула и перестала приглашать парней домой, встречалась с ними на нейтральной территории.

Но потенциальных женихов приходилось показывать. И тут уж мама выступала по полной — этот хамло, этот деревенщина, этому нужна прописка и наша квартира. Женихи тихонечко испарялись. В итоге дочь перестала приводить и женихов. Прошло несколько лет и в один прекрасный день девушка заявила матери, что вышла замуж в прошлый четверг, переезжает жить к мужу, но так и быть зятя с мамой может познакомить.

Зять мою подругу насторожил. Он не был похож на привычных глазу мужчин — слишком ухожен, слишком хорошо одет, слишком изысканно объясняется. Даже, гад, свою квартиру имеет, в которой и собирается проживать с ее обожаемой дочерью.

Дочь переехал к мужу, мама несколько раз навещала их — надо же было посмотреть, как живут. От вида квартиры материнское сердце заныло еще больше — большая светлая квартира-студия вызывала подозрения, что что-то тут не так. Но потом произошел случай, узнав о котором из рассказа подруги я хохотала так, что аж икота началась от смеха.

Однажды она пришла к дочери в гости, зашла в гостиную — и обалдела: вокруг стола сидело несколько мужиков, в том числе и зять. У всех в руках были вязальные спицы. На столе были разбросаны мотки пряжи, а мужики увлеченно вязали.

Моя подруга бросилась назад на кухню, где дочь готовила кофе.

— Дочка, — взвыла несчастная мать, — я поняла твой муж гей! Он женился на тебе, чтобы ты ему ребенка родила, а потом тебя бросит, а ребенка заберет. Они же, геи, сами рожать не могут, а дети им нужны!

Дочь обалдело уставилась на мать, кофе лился мимо чашки прямо на стол. Потом девушка взяла себя в руки и поинтересовалась, с чего матушка сделала столь потрясающий вывод?

— Так они же сидят и вяжут! — исчерпывающе ответила мать.

Дочь в сердцах плюнула и принялась вытирать кофейную лужу со стола.

— Мама, я понимаю, что тебе без врагов жизнь не мила. Но вынуждена тебя огорчить — мой муж не гей, не убийца и даже не маньяк. Он дизайнер трикотажных изделий, и очень хороший. А это его коллеги, все женатые люди. Сейчас они разрабатывают новые узоры!

В это время в кухню вошел зять, который не гей.

— Мама, — воскликнул он, — что же вы ушли? Вы нам абсолютно не мешаете! Наоборот, было бы приятно узнать ваше мнение, как опытной вязальщицы. Мы тут с мальчиками новый узор придумали — может, вы оцените?

С тех пор моя подруга смирилась с тем, что зять абсолютно порядочный человек, к тому же неплохо вяжет и с ним всегда можно посоветоваться насчет выбора пряжи и расчета петель горловины. ”