Ещё
Борис Грачевский рассказал о борьбе со смертельным недугом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борис Грачевский рассказал о борьбе со смертельным недугом 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
69-летний кинорежиссер Борис Грачевский сделал откровенное признание в эфире «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым. «Из маленькой родинки выросла большая болезнь. Я пережил несколько серьезных операций, облучение, химию принимал. Борьба, война, болезнь опять вылезла, но тогда появились нужные лекарства, которые мне помогли. Пока что все хорошо, но в любой момент все может начаться заново, поэтому проверяюсь каждые полгода», — рассказал создатель «Ералаша».
На сегодняшний день Грачевский уверен, что победил страшную болезнь. Молодая жена и маленькая дочка являются для кинорежиссера стимулом к жизни: «Катя мне всегда говорит: „Даже не думай умирать, живи“. Хорошо, буду жить».
Напомним, в 2016 году Борис Грачевский и его 33-летняя возлюбленная Екатерина Белоцерковская сыграли свадьбу. Актриса стала третьей супругой знаменитого режиссера. У основателя «Ералаша» есть трое детей — 46-летний Максим и 39-летняя Ксения от Галины Грачевской, с которой он прожил почти 35 лет. Вторая супруга режиссера — 32-летняя Анна Грачевская в 2012 году подарила ему дочь Василису.
Фото: globallookpress
Passion.ru: последние новости
Зачем женщинам нужен секс без оргазма и есть ли в нем смысл Повереннова призналась, что после разрыва с Николаевым пережила тяжелую депрессию В Сети обсуждают мощный торс нового бойфренда Анны Седоковой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами4
За какой секс женщины готовы платить37
Самые скандальные фото знаменитостей25
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь5
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать29
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение