Борис Грачевский рассказал о борьбе со смертельным недугом

69-летний кинорежиссер Борис Грачевский сделал откровенное признание в эфире «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым. «Из маленькой родинки выросла большая болезнь. Я пережил несколько серьезных операций, облучение, химию принимал. Борьба, война, болезнь опять вылезла, но тогда появились нужные лекарства, которые мне помогли. Пока что все хорошо, но в любой момент все может начаться заново, поэтому проверяюсь каждые полгода», — рассказал создатель «Ералаша».

На сегодняшний день Грачевский уверен, что победил страшную болезнь. Молодая жена и маленькая дочка являются для кинорежиссера стимулом к жизни: «Катя мне всегда говорит: „Даже не думай умирать, живи“. Хорошо, буду жить».

Напомним, в 2016 году Борис Грачевский и его 33-летняя возлюбленная Екатерина Белоцерковская сыграли свадьбу. Актриса стала третьей супругой знаменитого режиссера. У основателя «Ералаша» есть трое детей — 46-летний Максим и 39-летняя Ксения от Галины Грачевской, с которой он прожил почти 35 лет. Вторая супруга режиссера — 32-летняя Анна Грачевская в 2012 году подарила ему дочь Василису.

Фото: globallookpress