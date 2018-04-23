Ольга Орлова поставила хейтеров на место

Певица Ольга Орлова обратилась к хейтерам, которые упрекнули ее в чрезмерной любви к животным.

Артистка пришла в ужас от комментариев, оставленных под видео, где она целует свою собаку. Некоторые читатели заметили, что Орлова заменяет любовью к животным отсутствие мужчин и детей в своей жизни, а несколько читателей предположили, что на видео Орлова и вовсе пьяна. «Слава богу, 90% людей получили от этих видео позитивный заряд мимишности, как я и планировала», — написала артистка и «отчиталась» о своей личной жизни.

Орлова заметила, что у нее есть взрослый, 17-летний сын, который не всегда с удовольствием воспринимает нежность от мамы. Отвечая на вопрос о мужчинах, певица подчеркнула, что ни один возлюбленный не повлияет на ее отношение к любимым четвероногим питомцам, артистка также будет уделять собакам внимание и заботиться о них.

"Алкоголь в моей жизни присутствует крайне редко, но даже не в этом дело… Хочу спросить, неужели вы проявляете нежность и ласку только когда выпиваете?" — удивилась певица.