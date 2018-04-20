Чувствует ли пенис мужчины разницу между женщинами

Все люди разные, и женщины тоже. Сможет ли мужчина отличить одну женщину от другой, если из всех возможных способов и инструментов у него будет только его собственный пенис?

Этот вопрос все чаще стал всплывать на Reddit, а значит, настало время разобраться, действительно ли женские вагины так отличаются, что разницу легко почувствовать пенисом. Об этом мы спросили мужчин. Имена, разумеется, изменены, ведь немногие решатся публично сравнивать вагины разных женщин.

Аркадий, 26 лет, сообщает, что между различными влагалищами существуют заметные различия только с точки зрения проникновения. Некоторые ощущаются более упругими, влажными, глубокими или узкими.

Но многие из этих параметров будут отличатся у одной и той же женщины, в зависимости от ее настроения, общего самочувствия и степени возбуждения. Например, количество выделяемой смазки. Хотя у некоторых от природы вырабатывается много смазки, а у других наоборот.

Борис, 33 года, отмечает, что у одной и той же женщины в разное время может отличаться температура ее тела не только снаружи, но и внутри. А значит, по этому параметру также нельзя заметить серьезную разницу.

Давид, 33 года, уточняет, что иногда особенности женского тела и половых органов проще почувствовать пальцами, они "дают" и "запоминают" больше информации.

Камиль, 26 лет, рассказывает, что видит связь между типом телосложения и строением половых органов женщины. Лично он предпочитает иметь дело, а точнее секс, с девушками не меньше 44-го размера.

Ни один из опрошенных не уверен в том, что сможет узнать свою девушку, если в его распоряжении будет только член. Ведь все эти параметры варьируются не от человека к человеку, а скорее от момента к моменту. И это тоже привносит разнообразие в секс.