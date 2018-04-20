Анджелина Джоли впала в ярость, узнав о новом романе Брэда Питта

Несмотря на то, что информация о разводе Анджелины Джоли Брэда Питта появилась в СМИ в сентябре 2016 года, до сих пор досконально неизвестно, в каком же статусе находятся бывшие возлюбленные. Тем не менее, в СМИ постоянно появляются слухи о новых романах актеров. Так, Брэд Питт уже полгода встречается с профессором архитектуры Массачусетского технологического университета Нери Оксман, с которой вместе работает над новым проектом в Новом Орлеане.

Портал The Hollywood Gossip сообщил, что Джоли впала в ярость, узнав о новом романе бывшего мужа. «Она впала в такую ярость, что упала в обморок. Она возмущалась около минуты, а затем просто поникла», — рассказал таблоиду инсайдер.

Напомним, роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2004 году, а долгожданная свадьба состоялась лишь спустя десять лет. У пары шестеро детей: родные Шайло, Вивьен и Нокс и приемные Мэддокс, Пакс и Захара.

Фото: globallookpress