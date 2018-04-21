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У Джоли случился припадок из-за красавицы-архитектора Питта
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У Джоли случился припадок из-за красавицы-архитектора Питта 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Анджелина Джоли никак не может справиться с приступами ревности. Знакомые актрисы рассказали, что красотка изводит себя бесконечными истериками.
Очередное обострение у Анджелины Джоли случилось после новости об очередном романе Брэда Питта. Актер влюбился в профессора архитектуры Массачусетского технологического университета Нери Оксман.
По данным The Hollywood Gossip, Джоли якобы «не выдерживает никого, кто умнее и красивее ее» и испытывает зависть из-за нового романа Брэда. «Энджи очень ревнива и конкурентоспособна, и она хотела быть первой из них двоих, кто бы завел новые отношения», — рассказал журналистам знакомый актрисы.
Друг Джоли отметил, что Энджи закатила истерику, узнав о новом романе Питта. «Она впала в такую ярость, что упала в обморок. Она возмущалась около минуты, а затем просто поникла», — заявил знакомый артистки.
Напомним, голливудский актер Брэд Питт уже полгода как официально свободен. Встречаться с Нэри Оксман актер начал еще полгода назад, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли был в самом разгаре. Артист влюбился в красотку-брюнетку после того, как посетил ее лекции.
О новой подруге Питта известно немного. Нэри родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор ведет различные архитектурные проекты, выставки, читает лекции, публикуется в журналах. Несколько лет назад Оксман включили в список «25 самых красивых бостонцев». Красотка была замужем, но отношения не сложились и сейчас она свободна.
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