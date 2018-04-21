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Личная история: брак с интровертом
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Личная история: брак с интровертом 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Интроверты — спокойные, сдержанные, мирные люди. Почему же отношения с ними бывают такими сложными? История нашей героини Валерии обнажает все камни преткновения в браке с мужчиной такого темперамента.
Было совсем не страшно расставаться с мужем после 20 лет нашего знакомства, 18 из которых мы были в браке. Жалею лишь о том, что не хватило смелости уйти раньше. Многие подумают, что мой муж какой-нибудь алкоголик или домашний тиран, но нет, он идеальный мужчина, о котором так мечтают все девочки, рисуя в голове счастливую семейную жизнь.

Ловушка самообмана

Мы познакомились еще подростками в компании общих друзей. Эта судьбоносная встреча не вызвала у меня никакого восторга. Рома казался лощеным, высокомерным парнем, к тому же совсем необщительным на фоне меня, болтушки, которая к тому же любит посмеяться. Но впоследствии я стала единственной, с кем он мог найти что-то общее. Удивительно, но мы, правда, были во многом похожи, даже взгляды на жизнь у нас оказались схожи. А потом я и сама не заметила, как наделила этого человека достоинствами, которыми начала восхищаться и превозносить, хотя и другую его сторону я видела очень четко. Но было поздно, я влюбилась в типичного интроверта и вышла замуж в надежде, что смогу помочь ему раскрыться.
Уже потом я поняла, что самая распространенная ошибка — пытаться переделать другого человека. Темперамент, характер и способ общения никогда не изменятся, ты только зря потратишь время и силы, к тому же неминуемо будешь разочарована: «Я так любила его, а он так и не изменился!» Ты никогда не сможешь расшевелить или встряхнуть интроверта, задавая ему тысячу вопросов или рассказывая бесконечные анекдоты. Скорее всего, в ответ он просто закроется для общения, чтобы сохранить внутреннее равновесие.

Когда существует его правильное мнение и мое

Должна признать, что Рома обладает всеми качествами, присущими только настоящим мужчинам, за которыми, как говорится, как за каменной спиной. Он знал свои цели и планы на ближайшие два десятка лет и уверенно к ним стремился. Не любил шумные компании и всячески пытался их избегать. Сторонился общения с незнакомыми людьми, всегда был замкнутым и необщительным, даже со мной. При этом у нас было все, что мне, казалось, нужно для счастливой жизни: дом, две прелестные дочки, дорогие машины, отдых в лучших заграничных отелях. Но мне, типичному экстраверту, было невыносимо жить с мужчиной, который скуп на любые эмоции.
С самого детства я любила внимание и общение, вела странички в соцсетях, что он запретил делать сразу после свадьбы со словами «Это пустая трата времени». За каждую безобидную опубликованную фотографию он отчитывал меня, как нагадившего в ботинок котенка. И так было во всем…
Полный контроль всех домашних дел: насколько сегодня чист наш белоснежный кухонный гарнитур, какие продукты лежат в холодильнике — и боже упаси, если в раковине лежит грязная тарелка! Без его ведома я не могла купить новые шторы, какую-нибудь вазу для дома или передвинуть кресло на другое место. Я начала задыхаться в собственном доме, но заставила себя терпеть ради наших детей.

Отчужденность и холодность

Главная черта интроверта, к которой важно привыкнуть, — это своеобразный способ общения. Они молчаливы. Мне приходилось «вести» в беседе, брать на себя активную роль, что иногда было утомительно. Обычно женщины считают, что если мужчина не задает все новых и новых вопросов, не шутит и не заигрывает, то он недостаточно увлечен и заинтересован в общении. В случае с интровертом все совершенно иначе. Они предпочитают слушать и мало говорят сами, но зато каждое их слово на вес золота.
Я прекрасно это осознавала, проштудировав когда-то книги по психологии и подробно изучив психотип своего супруга. Но все же я не могла задушить свою сущность, свой, абсолютно противоположный, темперамент.

На грани

Мне не хватало каких-то обычных человеческих эмоций, легкости в общении, в конце концов, мне не хватало своих подруг, которых я пыталась удержать около себя хотя бы на расстоянии звонка. Я просто хотела жить, не анализируя каждое действие, где я могла опять что-то сделать не так. На фоне душевных терзаний примерно раз в месяц у меня случались нервные срывы. Могла заплакать ни с того ни с сего или кричать без особых причин на ни в чем не повинных детей. В итоге начало страдать здоровье. В какой-то момент я поняла, что по мне плачет психиатрия.

С меня хватит

Время шло, и, казалось, вот сейчас год, два, и он научится меня понимать, как и я научилась понимать его. И вот прошло 18 лет, а я все еще продолжаю закапывать себя еще глубже. Вдруг я представила, что так будет всегда, всю мою жизнь я буду мучиться, буду несчастлива, и сказала себе: «Стоп!»
Отправив детей к бабушке, я поехала в другой город к своей давней подруге, которая с радостью приняла меня и выслушала. Это был как глоток свежего воздуха, мне было просто необходимо с кем-то поговорить, чтобы совсем не сойти с ума.
Нашу задушевную беседу неожиданно прервал раздавшийся звонок в дверь, на пороге стоял наш общий друг детства Паша, с которым когда-то у меня был такой роман, что вспоминать стыдно. Подруга рассмеялась со словами: «Столько лет прошло, а вы по-прежнему чувствуете друг друга». Это была судьба!
Он как раз разводился с женой и приехал на время оставить свои вещи. От неожиданности он просто окаменел, а потом чуть не задушил меня в объятиях. За один вечер общения между нами, определенно, опять что-то заискрило.
Хм, и почему в жизни не получается сразу делать все правильно? Сегодня я решительно настроена на работу над ошибками, не знаю, как примут ситуацию мои дети, но для себя я решила, что отношения должны быть легкими и непринужденными, как у нас с Пашей.
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