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«Горе-отец»: Том Круз более четырех лет не видел дочь Сури
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«Горе-отец»: Том Круз более четырех лет не видел дочь Сури 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
55-летний Том Круз чрезвычайно занят работой. Настолько, что уже более четырех лет не общается с родной дочкой Сури от Кэти Холмс, с которой он развелся в 2012 году. Инсайдеры же утверждают, что причина в том, что девочка и ее мать не верят в сайентологию, ярым приверженцем которой долгие годы является голливудский актер.
Ни для кого не секрет, что актер Том Круз исповедует модную в среде звезд веру — сайентологию. В западных СМИ утверждают, что отказ его бывшей избранницы Кэти Холмс от навязываемых ей «истин» и послужил причиной развода. Но теперь стало известно, что отец не общается со своим ребенком от бывшей жены, хотя в прошлом его часто видели с дочкой, считая, что у них теплые отношения. Что касается Холмс, то она настолько подавлена от сложившейся ситуации, что даже имени бывшего возлюбленного слышать не хочет и не намерена о нем разговаривать ни с кем. Как сообщают инсайдеры, их общая дочка уже привыкла к отсутствию отца, который живет неподалеку от них с мамой и дорога заняла бы у кинозвезды около получаса.
На днях Сури Круз отметила 12-летие, но отца на празднике замечено не было. Что касается личной жизни Тома Круза, о нем часто ходят разные слухи, но пока он ни с кем не оформлял отношений. В соцсетях обсуждают ситуацию в семье знаменитости: «Печально, что сказать». «Нельзя оправдать то, что он более четырех лет с дочкой не общается, это ни в какие ворота». «Это у него, наверное, внушение, что ли, как можно от ребенка отказаться?»
«Горе-отец, бедная дочка». «Хоть алименты платит? Вроде не бедствует». «Грустно, но что поделать, это же мужчины». Недавно стало известно, что даже после развода с Кэти Холмс Том Круз вмешивался в ее личную жизнь, что осудили поклонники его творчества.
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