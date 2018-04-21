Актеры-красавчики, которых мы бы отбили у их спутниц

Ну кто как не этот покоритель женских сердец может открывать наш список. Вот только сердечко знаменитого актера давно занято актрисой Ольгой Зуевой . Об их романе стало известно в 2015 году. Поговаривают, что отношения пары близятся к свадьбе.

Так что, девчонки, готовьте платки и ведра с мороженым, чтобы заесть это горе. Но надежда, как говорится, умирает последней. В одном из интервью Ольга призналась, что у них с Козловским часто возникают размолвки в отношениях из-за их вспыльчивых характеров. Поэтому вполне возможно, что актер снова будет в активном поиске новой избранницы.

Не успели поклонницы Петра Федорова обрадоваться его расставанию с моделью Анастасией Ивановой , с которой он долгое время состоял в отношениях, как на горизонте появилась новая конкурентка. Недавно стало известно, что красавчик закрутил роман с 25-летней Анной Соколовой . Своим вкусам Федоров решил не изменять и снова выбрал в качестве спутницы модель. Видимо, у нас и у остальных девчонок «не с подиума» нет шансов на завоевание актера.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» давненько будоражит девичьи сердца. Однако и здесь «занято». Петров начал встречаться с Ириной Старшенбаум после завершения 10-летних отношений с экс-девушкой Дарьей. Сейчас возлюбленные частенько постят совместные фото в соцсетях и наслаждаются романтическим периодом. Но мы все же верим, что еще не все потеряно, и Петров окажется в роли завидного холостяка.

Личная жизнь актера всегда вызывала интерес у его поклонниц. Как известно, Яглыч 6 лет был женат на актрисе Светлане Ходченковой, однако потом звезды развелись. На данный момент у актера есть девушка Антонина Паперная , которая моложе его на 7 лет. Идет ли у возлюбленных дело к свадьбе, неизвестно. Но в 2017 году Антонина подарила Яглычу дочь, поэтому отбить молодого папу у нас вряд ли получится.

Еще один Аполлон российского кино — актер Алексей Чадов — сводит с ума своей харизмой и красотой многих телезрительниц. В 2015 году он развелся со своей женой, актрисой Агнией Дитковските , в браке с которой у них родился сын.

После развода актер долгое время скрывал личную жизнь, но недавно журналисты выясняли, что он встречается с 28-летней моделью Лейсан Галимовой. (Ох, уж эти модели! Отобрали у нас всех красавцев). Но насколько далеко зайдут отношения Чадова и его новой пассии, покажет время (и их совместные фоточки в Instagram).