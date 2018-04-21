Ещё
Актеры-красавчики, которых мы бы отбили у их спутниц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актеры-красавчики, которых мы бы отбили у их спутниц 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Данила Козловский
Ну кто как не этот покоритель женских сердец может открывать наш список. Вот только сердечко знаменитого актера давно занято актрисой Ольгой Зуевой. Об их романе стало известно в 2015 году. Поговаривают, что отношения пары близятся к свадьбе.
Так что, девчонки, готовьте платки и ведра с мороженым, чтобы заесть это горе. Но надежда, как говорится, умирает последней. В одном из интервью Ольга призналась, что у них с Козловским часто возникают размолвки в отношениях из-за их вспыльчивых характеров. Поэтому вполне возможно, что актер снова будет в активном поиске новой избранницы.
Петр Федоров
Не успели поклонницы Петра Федорова обрадоваться его расставанию с моделью Анастасией Ивановой, с которой он долгое время состоял в отношениях, как на горизонте появилась новая конкурентка. Недавно стало известно, что красавчик закрутил роман с 25-летней Анной Соколовой. Своим вкусам Федоров решил не изменять и снова выбрал в качестве спутницы модель. Видимо, у нас и у остальных девчонок «не с подиума» нет шансов на завоевание актера.
Александр Петров
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» давненько будоражит девичьи сердца. Однако и здесь «занято». Петров начал встречаться с Ириной Старшенбаум после завершения 10-летних отношений с экс-девушкой Дарьей. Сейчас возлюбленные частенько постят совместные фото в соцсетях и наслаждаются романтическим периодом. Но мы все же верим, что еще не все потеряно, и Петров окажется в роли завидного холостяка.
Владимир Яглыч
Личная жизнь актера всегда вызывала интерес у его поклонниц. Как известно, Яглыч 6 лет был женат на актрисе Светлане Ходченковой, однако потом звезды развелись. На данный момент у актера есть девушка Антонина Паперная, которая моложе его на 7 лет. Идет ли у возлюбленных дело к свадьбе, неизвестно. Но в 2017 году Антонина подарила Яглычу дочь, поэтому отбить молодого папу у нас вряд ли получится.
Алексей Чадов
Еще один Аполлон российского кино — актер Алексей Чадов — сводит с ума своей харизмой и красотой многих телезрительниц. В 2015 году он развелся со своей женой, актрисой Агнией Дитковските, в браке с которой у них родился сын.
После развода актер долгое время скрывал личную жизнь, но недавно журналисты выясняли, что он встречается с 28-летней моделью Лейсан Галимовой. (Ох, уж эти модели! Отобрали у нас всех красавцев). Но насколько далеко зайдут отношения Чадова и его новой пассии, покажет время (и их совместные фоточки в Instagram).
SNCmedia.ru: последние новости
Необычные сексуальные фантазии и откуда они берутся 5 причин сделать первый шаг (и не пожалеть об этом) Еще 4 способа совмещать успешную карьеру и личную жизнь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами63
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь7
Зачем женщинам нужен секс без оргазма
За какой секс женщины готовы платить40
Самые скандальные фото знаменитостей26
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение