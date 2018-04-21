Мария Ивакова пришла в шок от японской культуры

Телеведущая проекта «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова рассказала в Инстаграме о том, что ее поразило в Японии.

Девушка отметила, что недавняя поездка в страну восходящего солнца открыла для нее японцев с новой стороны. Она рассказала, что в Токио люди достаточно закрыты, никак не проявляют чувства на публике. Поскольку в японской культуре много так называемых «ступеней вежливости», люди почти никогда не говорят «я люблю тебя», это считается слишком прямым и грубым выражением.

Японки предпочитают не торопить отношения и считают, что не нужно становиться парой, если можно просто оставаться друзьями. Ивакова подчеркнула, что российским девушкам, которые часто хотят больше романтики и нежности, сложно понять такую точку зрения. «Вообще среди местной молодежи очень популярна тенденция к асексуальности», — поделилась телеведущая.

Ивакова отметила парадокс — при всей закрытости японцев и игнорировании отношений любви и секса, во многих продуктовых магазинах можно найти порнографию, а практически в каждом квартале есть свой секс-шоп.