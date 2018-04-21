Как разорвать отношения с тираном

Представление об идеальных отношениях или же о браке практически ни у кого не сопряжено с желанием стать жертвой тирании и постоянно подвергаться моральному и/или физическому унижению. Мы рассказывали о том, как распознать в партнере тирана на ранних этапах отношений, но что делать, если это стало очевидным слишком поздно?

Прежде всего нужно приготовиться к тому, что это будет нелегко и потребует много сил. Однако эти затраты сполна окупятся, и даже помогут «продлить» жизнь: если моральное насилие может стать причиной различных серьезных заболеваний, то уж физическое может привести к самым ужасным последствиям. Наличие детей тоже не должно стать причиной сохранения такого рода отношений: это именно тот случай, когда ребенку лучше жить с одним из родителей, чем в полной семье. Во-первых, рано или поздно тиран начнет применять удобную для него модель поведения и к детям, а во-вторых, нездоровые отношения родителей, даже тщательно скрываемые, в большинстве случаев накладывают серьезный отпечаток на психику ребенка.

Важно понимать: если жертва сама не готова признать, что такого рода отношения губительны для нее и должны быть разорваны, то ничья помощь и никакие советы не помогут. Поэтому первым шагом к изменению жизни должно стать осознание того, что только полный и окончательный разрыв станет выходом из положения.

«Пугать» тирана, «объяснять» ему неправильность его поведения — практически бесполезное занятие. Абьюзер может лишь внешне согласиться, изобразить (или даже действительно ненадолго почувствовать) искреннее раскаяние, однако пройдет какое-то время — и все повторится.

Причем может стать только хуже, так как подобные ситуации как бы ставят тирана в униженное положение, подвергают сомнению его авторитет и власть, то есть те основы, на которых базируется его мировоззрение.

Абьюзер вряд ли простит жертве бунт, однако и разорвать отношения он тоже вряд ли захочет. Скорее, он только постарается усилить контроль и не допустить повторения случившегося. Поэтому важно действовать решительно и настойчиво, по возможности прекратить все контакты, а при необходимости визуального общения не оставаться наедине.

Как только появляется желание бороться, пусть даже пока слабое, следует начинать реальные действия. Потихоньку подготавливать близких друзей и родственников к тому, что может потребоваться их помощь (в том числе свидетельства в случае развода); тайно от тирана вести хронику абьюза и снимать побои (можно передавать эти материалы кому-то из близких людей); по возможности откладывать деньги.

Если речь идет о том, чтобы бежать с детьми, стоит заранее обеспокоиться поиском временного жилья (хотя бы у тех же родственников/друзей) и перевозкой туда всего необходимого. Все эти шаги не просто создадут фундамент для начала новой жизни, но и помогут морально подготовиться к грядущим переменам, почувствовать их необходимость и возможность справиться со всеми связанными с ними трудностями.

Вы избавитесь от страха вдруг оказаться в одиночестве на улице и осознаете, что впереди вас ждут новые возможности. А для того чтобы окончательно сбросить груз комплексов, сомнений и негативных эмоций, накопившихся за время мучений с абьюзером, стоит обратиться к грамотному психологу или психотерапевту.