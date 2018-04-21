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Рианна и Дрейк снова работают над совместным синглом
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Рианна и Дрейк снова работают над совместным синглом 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Несколько лет назад они были самой красивой парой мирового шоу-бизнеса. Однако, как и во всех голливудских отношениях, чувства дали трещину. Пара рассталась. Тем не менее, Ри-Ри и Дрейк те не многие знаменитости, которым удалось сохранить дружеские отношения, причем до сегодняшнего дня.
Как сообщили западные СМИ дружба может перерасти в очередной творческий союз. По слухам, Рианна и Дрейк работают над совместным синглом, который ни чем не уступает легендарной «Work». Трек войдет в новый студийный альбом Дрейка, релиз которого назначен на двадцать восьмое июня. Американские фаны уже строят предположения, какой будет новая песня и закидывают обоих комментами в сети!
А вот, что касается романа! Дрейк счастлив совсем с другой певицей по имени из Великобритании. ;
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