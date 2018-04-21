«Как можно учить других?»: Юлия Барановская будет давать советы о семейной жизни

Юлия Барановская рассказала, что совсем скоро стартует новый сезон проекта, призванного научить женщин созданию счастливого брака. Однако подписчики Юлии недоумевают, чему она может научить, ведь ее собственные отношения с футболистом Аршавиным не назовешь образцовыми.

Юлия Барановская рассказала, что совсем скоро стартует второй сезон Инстаграм-проекта «Клуб идеальных жен», в рамках которого женщины могут выслушать советы и идеи, которые помогут им найти счастье в браке. В числе экспертов проекта множество женщин, включая и саму Юлию Барановскую, которая, как предполагается, научит женщин правильно общаться с мужем — когда лучше промолчать, как правильно поддержать разговор и научиться понимать мужа с полуслова.

Тем не менее личная жизнь Барановской далека от идеала — с Андреем Аршавиным она прожила в гражданском браке 9 лет, но официальная свадьба так и не состоялась, зато вскоре после разрыва отношений с Юлией Аршавин встретил другую девушку, на которой уже женился официально. О том, как обстоят дела в личной жизни Барановской на данный момент, известно мало, так что и сейчас оценить ее успешность в этом деле трудно. «Я заранее прошу прощения, но какое вы имеете отношение к „идеальным женам“? Как можно давать советы и учить других, не сумев сохранить полноценную семью, не сумев удержать любимого мужчину?» «Советы дают женщины, которые собственные отношения построить не смогли, как говорится — чужую беду руками разведу» «Как может давать советы о сохранении любви, семьи человек, который сам этого не смог сделать?» «Я не знаю, какое отношение Юля имеет к идеальному браку, но возможно она на своем опыте расскажет о том об основных ошибках, о том, что делать точно не следует и т д» «Но у вас самой-то не сложилось, странно давать советы» При этом нельзя отрицать, что как человек Юлия вполне состоялась и без брака. Она воспитывает троих детей, а также активно занимается своей карьерой на телевидении и при этом выглядит так, что позавидовать могут многие домохозяйки с одним ребенком.

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