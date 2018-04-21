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Василиса Володина назвала самые удачные месяцы для брака
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Василиса Володина назвала самые удачные месяцы для брака 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Астролог и ведущая программы «Давай поженимся!» сделала неутешительный прогноз.
Как известно, теплые месяцы — самые популярные в нашей стране для свадеб. Пары, которые собираются не просто расписаться, а устроить настоящее красивое торжество, редко выбирает для этого зиму, ведь всем хочется прогуляться по теплой погоде, сфотографироваться в зелени, да и вообще иметь только самые теплые воспоминания. Некоторые молодожены специально выбирают красивые даты, другие — символичные для них цифры, а третьи, не придавая особого значения, расписываются в свободный день.
Астролог и ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина считает, что к этому вопросу нужно подходить со всей ответственностью и делать индивидуальный астрологический расчет благоприятных дат. Увы, таковых в текущем году оказалось ничтожно мало!
О днях для брака 2018.... А Вы или Ваши знакомые, друзья или родственники не собираются случайно пожениться в этом году? Выбрали удачный день для брака или действуете наобум? #свадьба #загс #брак #астролог #астрология #гороскоп #прогноз
Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina)
13 Апр 2018 в 3:25 PDT  — Апрель, между прочим, один из лучших месяцев 2018 года для регистрации брака, — рассказала Володина. — Я искренне рада за всех, кто успеет жениться и выйти замуж в это время. Они без усилия получают поддержку неплохую поддержку со стороны планет. А тем, кто заказал индивидуальный астрологический расчет дат для брака, повезло вдвойне, тут уже речь о серьезной страховке. Должна сказать, что в 2018 году до обидного мало дней, когда регистрация брака удачна. Например, традиционно любимые всеми для свадеб летние месяцы на этот раз не радуют, особенно июль, осень выглядит просто невесело. Если подойти к вопросу без астрологического планирования, то нужно еще умудриться попасть в просто нейтральный день, не говорю уже о дне хорошем или прекрасном.
Остается только порадоваться за тех, кто успел заключить свой союз в апреле, им будут помогать сами звезды.
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