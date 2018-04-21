Дакоту Джонсон бросил бой-френд?

Просьба без паники. Все случилось во-время съемок картины «50 оттенков». Как рассказала актриса журналистам, всё произошло в самый разгар съемок, четыре года назад. Тогда Дакота Джонсон встречалась с музыкантом Мэтью Хиттом, который не выдержал популярности второй половинки.

«К сожалению, мой тогдашний бойфренд, музыкант Мэтью Хитт, не смог выдержать ажиотажа и попросту ушел. Он сказал, что моя жизнь стала слишком сумасшедшей, а он не хочет быть частью этого дурдома. Ну и хлопнул дверью. Потом я полгода ни с кем не встречалась. Ощущение, что мужчины опасались меня» — цитирует портал. ;