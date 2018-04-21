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Дакоту Джонсон бросил бой-френд?
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Дакоту Джонсон бросил бой-френд? 

Popcake.tv 59 минут назад
Фото: Popcake.tv
Просьба без паники. Все случилось во-время съемок картины «50 оттенков». Как рассказала актриса журналистам, всё произошло в самый разгар съемок, четыре года назад. Тогда Дакота Джонсон встречалась с музыкантом Мэтью Хиттом, который не выдержал популярности второй половинки.
«К сожалению, мой тогдашний бойфренд, музыкант Мэтью Хитт, не смог выдержать ажиотажа и попросту ушел. Он сказал, что моя жизнь стала слишком сумасшедшей, а он не хочет быть частью этого дурдома. Ну и хлопнул дверью. Потом я полгода ни с кем не встречалась. Ощущение, что мужчины опасались меня» — цитирует портал. ;
Удалось остаться друзьями с Мэтью Хиттом только спустя два года. Сейчас Дакота счастлива Крисом Мартином.
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