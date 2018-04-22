Cпустя три месяца после развода Андрей Гайдулян показал новую возлюбленную 

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Непрощенный», показанного в рамках Московского международного кинофестиваля. Многие отечественные знаменитости пришли в Дом кино, чтобы оценить киноновинку. Андрей Гайдулян, расставшийся с супругой чуть более трех месяцев назад, пришел на премьеру вместе с новой возлюбленной — 26-летней актрисой Александрой Велескевич, известной публике по сериалу «Филфак».
Звезды с удовольствием позировали для фото, держась за руки, тем не менее, официальных комментариев о своей личной жизни они предпочитают не давать.
В минувшем году стало известно, что звезда сериала «Универ» и «СашаТаня» 34-летний Андрей Гайдулян и его супруга Диана Очилова приняли решение расстаться спустя год после официального заключения брака. В многочисленных постах в социальных сетях Диана намекала на то, что Андрей ей изменял и регулярно обижал. «Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось», — прокомментировал ситуацию актер.
Фото: starface, instagram