Виноваты звезды: 6 идеальных пар по гороскопу

В древности существовал миф о двуполом человеке, которого разделили боги: так появились мужчины и женщины. И с тех самых пор они ищут друг друга, чтобы вновь стать единым целым.

Астрологи уверяют, что доля правды в этой легенде есть, и у каждого знака зодиака есть свой идеальный партнер, который во всем будет дополнять его. В идеальной паре каждый из партнеров — 7 знак друг для друга. Вот эти пары:

Овен — Весы

Овен дает Весам необходимый импульс к действию, берет на себя принятие решений, закаляет волю партнера, учит говорить "Нет". Весы сглаживают некоторую агрессивность Овна, отвечают за дипломатию, уравновешивают чересчур сильный энтузиазм спокойным анализом ситуации.

Телец — Скорпион

Оба знака отличаются постоянством эмоций, упорством в достижении цели, чувственностью, любовью к красивым вещам, тягой к обустройству дома. Телец учит Скорпиона прагматичному подходу и умению отстраняться от неприятных ситуаций, Скорпион делает мир Тельца более эмоциональным и красочным.

Близнецы — Стрелец

Знаки объединяет страсть к дальним путешествиям, интерес к другим культурам и народам, стремление увидеть и узнать как можно больше, и легкое отношение к жизненным трудностям. Стрелец научит Близнецов основательности, Близнецы отдают должное интеллекту партнера и его философскому складу ума.

Рак — Козерог

Эти знаки консервативны, домовиты, чтут традиции, поддерживают родственные связи, уважают семейные узы. Они понимают и разделяют амбиции друг друга, ценят авторитет и карьерные достижения. Рак отвечает в паре за интуицию и чувствительность, Козерог — за неуклонное стремление к цели, и выносливость в испытаниях.

Лев — Водолей

Оба знака независимы, жизнелюбивы, порывисты и превыше всего ценят свободу. Они доверяют друг другу, и являются не только верными любовниками, но и хорошими друзьями. Любят вращаться в обществе и избегают рутины. Водолей окрыляет Льва, открывая ему новые горизонты, Лев обеспечивает Водолею поддержку и придает уверенности.

Дева — Рыбы

Эти двое отчаянно нуждаются друг в друге. Гибкие, легко лавирующие в потоке жизни, эти знаки отлично чувствуют друг друга, несмотря на то, что могут казаться разными. В этой паре Рыбы отвечают за сентиментальность и безмятежность в любых невзгодах, а Дева — за трезвый расчет и тщательное планирование. Рыбы успокаивают неумеренную критичность Девы, тогда как последняя придает мечтам партнера реальные очертания.