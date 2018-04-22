Сердцу не прикажешь: Боярская, Андреева и другие роковые красотки, разбившие чужие семьи 

Елизавета Боярская Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились на съемках фильма «Не скажу», где им довелось играть влюбленную пару. Бурные чувства на экране переросли в не менее бурный роман за пределами съемочной площадки. И все бы ничего, да вот только Матвеев на тот момент был женат на актрисе Яне Сексте. Она, в свою очередь, об измене супруга узнала из новостей и, по слухам, даже впала в депрессию. После окончания работы над фильмом Максим развелся с Яной и, недолго думая, женился на Лизе, которая в 2012 году родила ему сына Андрея. Несмотря на это, Сексте и Матвеев поддерживают дружеские отношения. Паулина Андреева В середине марта 2016 года Федор и Светлана Бондарчуки объявили о разводе после 25 лет брака. Это стало неожиданностью для многих, но еще большей неожиданностью стало то, что Федор закрутил роман с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Ходили слухи, что они начали встречаться еще за полгода до того, как Бондарчук расстался с женой. Тогда в адрес новоиспеченной пары посыпались упреки: мол, Паулина увела мужа из семьи. Устав от этого, режиссер решил представить свою возлюбленную общественности и выбрал самый что ни на есть подходящий момент — открытие кинофестиваля «Кинотавр». Сейчас пара наслаждается совместной жизнью и, по слухам, планирует связать себя узами брака. Кристен Стюарт В 2012 году Кристен Стюарт сыграла главную роль в фильме «Белоснежка и охотник». На тот момент актриса встречалась с Робертом Паттинсоном, но это не помешало ей закрутить роман с режиссером картины Рупертом Сандерсом. Общественность бурно обсуждала не только то, что Кристен изменила своему возлюбленному, но и то, что она разрушила брак Сандерса с топ-моделью Либерти Росс, которая родила ему двоих детей. Либерти, узнав об интрижке мужа, подала на развод, и Руперт, не теряя времени, начал встречаться со Стюарт. Но и у этой истории не было хеппи-энда. Вскоре парочка рассталась. — заявлял Сандерс в одном из интервью. История любви Кристины Асмус и Гарика Харламова началась с обмана, слухов и громкого развода шоумена. В 2010 году Харламов женился на Юлии Лещенко, а семь лет спустя собрал вещи и ушел от нее. Причина тому — звезда «Интернов» Кристина Асмус, с которой, по слухам, Гарик начал встречаться еще за год до того, как подал на развод с Юлей. Сам юморист уверял, что бракоразводный процесс длится уже несколько месяцев и это не было неожиданностью для Лещенко. Однако она с этим была не согласна и даже дала откровенное интервью, где рассказала свою версию. — рассказывала Юля. Эмбер Херд Джонни Депп и Ванесса Паради были вместе 14 лет, но так и не поженились. За столько лет актер не решился поставить штамп в паспорте, зато с радостью это сделал после знакомства с молодой красоткой Эмбер Херд. На съемках фильма «Ромовый дневник» эта эффектная блондинка буквально вскружила голову Деппу, и тот, недолго думая, расстался с Паради и сыграл свадьбу с новой пассией. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь, что и произошло с Джонни. Спустя 15 месяцев после заключения брака влюбленные подали на развод, а на актера тут же посыпались обвинения со стороны Херд в том, что он ее избивал. К счастью, это оказалось неправдой. Но Эмбер все-таки удалось отсудить у Деппа кругленькую сумму, а именно семь миллионов долларов. Блейк Лайвли Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон когда-то считались одной из самых красивых и крепких пар Голливуда. Их брак вполне мог претендовать на «жили долго и счастливо», если бы в 2010 году на съемках фильма «Зеленый фонарь» Райан не встретил звезду «Сплетницы» Блейк Лайвли. Рейнольдс развелся с Йоханссон и женился на Лайвли. Вскоре у новоиспеченных супругов родилась дочь Джеймс, а спустя три года малышка Инс. Казалось бы, пора забыть все обиды, но поговаривают, что Скарлетт до сих пор винит Блейк в том, что она разрушила ее семейное счастье. Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно встречались 10 лет. И если певица все это время носила статус свободной женщины, то вот продюсер был женат и воспитывал троих детей. Экс-супруга Меладзе Яна ранее заявляла, что чувствовала обман и не раз спрашивала у парочки, что между ними происходит. Те же, в свою очередь, утверждали, что они всего лишь друзья и общаются исключительно по работе. — поделилась Яна в интервью. Когда тайное стало явным, Константин развелся с женой, а после они с Брежневой сыграли тайную свадьбу. Дженнифер Энистон Энистон всегда считали жертвой, обвиняя Джоли в том, что она увела у нее Питта. Но и Дженнифер далеко не ангел. Своего возлюбленного Джастина Теру она отбила у дизайнера по костюмам Хайди Бивенс, с которой тот был целых 14 лет! Энистон и Теру познакомились на съемках фильма «Страсть к перемене мест» в 2010 году. Спустя некоторое время Джастин расстался с Хайди и тут же съехался с Дженнифер. В 2015 году парочка поженилась, однако судьба сыграла с актрисой злую шутку, и она узнала, что такое «эффект бумеранга». Зимой этого года супруги подали на развод, а Джастин, по слухам, закрутил роман с молодой девушкой. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press, Starface, East News, epa.eu, instagram