Все парни Селены Гомес. От Ника Джонаса до Джастина Бибера

Уже в лет Селена Гомес (Selena) активно занялась покорением мужских сердец. Пока девушки следили за любимыми звездами на экранах телевизоров и нервно обливались слюнями, Сел приняла решение перейти от замыслов к действиям. В честь Дня святого Валентина мы решили вспомнить всех бойфрендов Селены Гомес.

Ник Джонас (Nicholas «Nick» Jonas)

Селена и Ник Джонас познакомились в далеком-м году на съемках клипа «Burning» и почти сразу влюбились. Правда, их отношения длились не очень долго, да и пара предпочитала не афишировать свою личную жизнь.

Совсем недавно Ник появился на шоу «BBC’s», где рассказал об одном крайне неудачном свидании с Сел. «Мы не хотели официально объявлять о наших отношениях на тот момент. Селена до сих пор обижена на меня за то, что когда мы пошли на прогулку в Центральный парк, нас караулили папарацци, и я решил идти на некотором отдалении. В итоге они все равно поняли, что мы вместе, а день был испорчен», — смущенно признался Ник. Сама Селена через некоторое время после расставания с Джонасом назвала этот период своей жизни «детской любовью». Тейлор Лотнер (Taylor)

Звезда «Сумерек», Тейлор Лотнер, познакомился с Селеной в Ванкувере в-ом. В это время девушка снималась в фильме «Рамона и Бизус» («Ramona»), а Тейлор проводил дни и ночи на съемочной площадке, работая над второй частью вампирской саги «Сумерки. Сага. Новолуние» (Twilight: New»). Пара была вместе около трех месяцев, и девушка призналась после, что папарацци преследовали их повсюду. Впрочем, вряд ли можно обвинить журналистов в том, что эти отношения не состоялись. И даже несмотря на разрыв, Селена с теплотой и улыбкой вспоминает свою мимолетную влюбленность. «Он невероятно милый. Благодаря Тейлору я стала очень счастливой. Я даже не думала, что могу быть такой счастливой!» — рассказала она в интервью. Zedd

Отношения Селены и диджея тоже не увенчались успехом. Многие до сих пор не уверены, что совместные съемки клипа «I» в году действительно послужили толчком к началу их отношений. И даже несмотря на уверения, что роман Сел иа был не более чем классным пиар-ходом, фраза певицы о том, что «она обожает », дает надежду на то, что хотя бы без легкой влюбленности там не обошлось. Сэмюэл Крост (Samuel)

Год спустя, в-ом, в сети появились совместные фотографии Гомес с Сэмюэлом Кростом (Samuel). Пара никогда не делала официального заявления о своих отношениях, но факты говорят сами за себя. Однажды в порыве чувств Сэмюэл выставил в своем письмо-признание. «Селена — прекрасная девушка с добрым сердцем. Вам всем, кто любит поверхностно и никогда не бывает доволен своими отношениями, стоит попробовать понять, что такое настоящая любовь. Хотя наши пути и разошлись, по крайней мере мы знаем, что любовь существует. Я люблю тебя, Сел», — написал он и почти тут же принял решение удалить пост. The О романе Селены и канадского певца стало известно после того, как фотографы поймали целующуюся парочку в ЛА в январе-го года. В апреле того же года пара официально объявила о своих отношениях, опубликовав совместные фото в. Селена и вместе позировали фотографам на благотворительном мероприятии «The Met», но через месяцев с момента начала их отношений объявили о расставании. Джастин Бибер (Justin)

Мы не просто так оставили Джастина на десерт! Селена и Джастин начали встречаться в-м году, почти сразу после того, как их познакомили менеджеры, но долго скрывали свой роман. В-ом году Селена приняла решение положить конец этим отношениям, но следующие три года пара то вновь появлялась вместе, с любовью держась за руки, то заявляли о том, что оставили этот период своей жизни в прошлом. Официальной датой расставания Селены и Джастина называют-й год, когда Бибер объявил о своих отношениях с Софией Ричи (Sofia). Но уже в-м году Джелена приняла решение начать все сначала. От любви не убежишь! Будьте любимы и дарите свою любовь самым близким!;