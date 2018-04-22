Западные СМИ сообщили, что 34-летняя Пиппа Миддлтон ждет первенца

Как утверждает британское издание The Sun, Филиппа находится уже на четвертом месяце беременности.

Официальной информации о беременности Пиппы Миддлтон пока не появилось.

Напомним, сестра Кейт Миддлтон и ее избранник начали встречаться в 2012 году. Спустя некоторое время влюбленные расстались, и Пиппа в течение трех лет состояла в отношениях с банкиром Нико Джексоном. После распада этого союза в западных СМИ появились слухи о том, что сестра герцогини Кембриджской вернулась к Джеймсу Мэттьюсу , которые впоследствии подтвердились.

В июле 2016 года, во время романтической поездки в Озерный край, мужчина сделал своей избраннице предложение руки и сердца. В мае 2017 года Пиппа и Джеймс официально оформили отношения, сыграв пышную свадьбу. Венчание пары состоялось в церкви Святого Марка в городе Энглфилде.

Отметим, ранее западные папарацци уже подозревали Филиппу в беременности, однако информация не подтвердилась.

Публикация от Pippa Middleton-Matthews (@pippamidleton) Май 20 2017 в 7:13 PDT Фото: Instagram @pippamidleton

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