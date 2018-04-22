Западные СМИ сообщили, что 34-летняя Пиппа Миддлтон ждет первенца 

Зарубежная пресса сообщает, что сестра Кейт Миддлтон — 34-летняя Пиппа Миддлтон — уже в обозримом будущем станет мамой — и подарит своему супругу первенца.
Как утверждает британское издание The Sun, Филиппа находится уже на четвертом месяце беременности.
Официальной информации о беременности Пиппы Миддлтон пока не появилось.
Напомним, сестра Кейт Миддлтон и ее избранник начали встречаться в 2012 году. Спустя некоторое время влюбленные расстались, и Пиппа в течение трех лет состояла в отношениях с банкиром Нико Джексоном. После распада этого союза в западных СМИ появились слухи о том, что сестра герцогини Кембриджской вернулась к Джеймсу Мэттьюсу, которые впоследствии подтвердились.
В июле 2016 года, во время романтической поездки в Озерный край, мужчина сделал своей избраннице предложение руки и сердца. В мае 2017 года Пиппа и Джеймс официально оформили отношения, сыграв пышную свадьбу. Венчание пары состоялось в церкви Святого Марка в городе Энглфилде.
Отметим, ранее западные папарацци уже подозревали Филиппу в беременности, однако информация не подтвердилась.
Публикация от Pippa Middleton-Matthews (@pippamidleton) Май 20 2017 в 7:13 PDT Фото: Instagram @pippamidleton
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