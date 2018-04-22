Кто твой парень из BTS?

Каждая хочет знать, какие девушки нравятся её кумиру, какими качествами она должна обладать и, конечно, как выглядеть. Вдруг есть какие-то изюминки. И, если вы спросите, какие же идеалы у участников группы, мы вам на этот вопрос ответим, причём детально!

Есть у всех парней несколько общих качеств, которым должна соответствовать та самая. Например, рост — от до см. Также им нравятся заботливые и добрые. Но, конечно, это все общие слова. Теперь расскажем о каждом поподробнее.

Джин, например, сравнивает идеальную девушку с щенком. Да-да, именно так! Она должна относиться к нему с любовью, заботиться, обнимать. Проще говоря, быть максимально милой. А ещё, что немаловажно, уметь очень вкусно готовить.

Шуга описывает ту самую очень просто: такая, как он. То есть мудрая и очень спокойная. Видимо, певцу не важны вечеринки и бешеный ритм жизни. Дом и тишина-главные для него качества в будущем.

А, вот, у Rap все наоборот. Он предпочитает сексуальных красоток с очень красивым голосом. Но с этим качеством должен ещё сочетаться ум. Певец любит много общаться и для него важно, чтобы с девушкой он мог поговорить. А как же внешность? Здесь тоже есть одно правило. В рубашке, джинсах и кедах девушка должна быть очень женственна.

J-hope, как и Шуга, любит домашних и заботливых. Будущая девушка должна во всем помогать своему возлюбленному, поддерживать. Должна уметь вкусно готовить. Как шутит сам певец, быть великим поваром. А ещё уметь читать, чтобы было потом что обсудить.

Самый загадочный среди всех участников — Чимин. Он просто говорит, что его девушка должна быть хорошим человеком. Немногословно, но это так. Видимо, он пока не определился, какие качества и внешность девушки для него подходящие.

Серьёзнее всех к выбору второй половинки относится V. Для неё у певца сразу несколько «золотых» правил. Прежде всего, девушка должна мудро тратить деньги, но в то же время бить, если он отдал все до копейки на ерунду. Девушка должна, как говорится, оберегать домашний очаг и обустраивать дом, а только потом все остальное. И последнее: для важно, чтобы она готова была на все ради своих родителей.

Чонгук красивым предпочитает умных, начитанных и умеющих петь. Голос-важная для него составляющая. А ростом девушка должна быть не больше см. Кстати, однажды он упоминал, что больше всего под его типаж подходит певица Айю. Если ты на неё похожа, шансы очень велики.

Вот это разнообразие! Еже раз, внимательно прочти предпочтения каждого из, у всех они определенно свои. И в одном ты наверняка узнаешь себя.