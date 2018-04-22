Почему у него не стоит? Отвечает сексолог

Мы решили пойти по-другому пути и задали вопрос сексологу, клиническому психологу и эксперту ведущей сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр „СЕКС.РФ“ Наталье Романовской

Современным мужчинам повезло — сейчас специалисты стали разбираться в источнике проблем с эрекцией у каждого, кто к ним приходит. Раньше карательная сексопатология сразу всех записывала в импотенты. И если до этого проблема была незначительная, до после постановки такого „диагноза“ шансов не оставалось — он полностью уничтожал либидо мужчины и его уверенность в себе.

Со временем сексологи заподозрили, что такого количества импотентов на долю населения явно быть не может, и стали искать причину эректильной дисфункции в психологическом состоянии. Оказалось, что большинство страдают не гормональными и органическими нарушениями репродуктивной системы, а так называемым СТОСН — синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи.

Что такое СТОСН и как он возникает

СТОСН развивается на фоне страха перед половым актом и невозможностью его полноценного осуществления. Причиной его появления может быть множество банальных ситуаций, в которых мужчина потерпел небольшое постельное фиаско из-за стресса, усталости или других факторов и получил негативную реакцию — жалость (»бедненький, ничего страшного») или агрессию («если у тебя на меня не стоит, давай расстанемся»).

Представьте, что мужчина пришел с работы очень поздно и мечтает только добраться до кровати. А тут она — томно выплывает в коридор в новом белье Agent Provocateur и требует взять ее прямо сейчас и немедленно. И тут в процессе у него просто пропадает эрекция. Конечно, это не из-за того, что его не завел «провокатор», а потому что кортизол и усталость «заблокировали» выработку половых гормонов в самый неподходящий момент. А может быть, она во время секса озвучила что-то, что сбило партнеру настрой — например, стала прикидывать цены на натяжной потолок вслух. Конечно, сложно быть возбужденным, если только мужчина не тайный фанат потолков.

В подобной ситуации достаточно любой негативной реакции от партнерши: жалости, агрессии, обиды, разочарования, чтобы синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи стал постоянным спутником мужчины. То есть у мужчины случится фиксация неудачного опыта — во время любого полового акта его будут нервировать навязчивые мысли вроде «у меня не получится», «я не способен удовлетворить женщину», «я — неполноценный мужчина». В результате синдром станет устойчивым и будет «ронять» член при каждой попытке заняться сексом. Обычно СТОСН прогрессирует до полного отказа мужчины от половой активности или даже серьезных нарушений психики.

Как распознать СТОСН?

Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи часто путают с другой причиной нарушений эрекции — органической. Чтобы быстро определить реальный источник эректильной дисфункции, нужно внимательно смотреть за реакцией партнера. Если хоть один из признаков совпал, скорее всего вы имеете дело с психологическим фактором.

У него есть эрекция во сне, а может быть даже происходит неконтролируемая эякуляция. Помните серию «Секса в большом городе», где Шарлотт таким образом как раз проверяла, в чем причина проблем ее мужа? Если у вашего мужчины во сне есть эрекция — значит, проблема у него в голове.

У него «хорошо стоит» при мастурбации или на стадии предварительных ласк. А при введении члена — сразу пропадает эрекция. Опробуйте на нем пару мануальных техник — и сразу увидите, со СТОСН ли вы имеете дело.

У него случается проблема только с конкретной партнершей или при определенных составляющих: например, в машине или в вашей спальне. Значит, именно там нужно искать травмирующий фактор. Возможно, когда вы решили поразвлечься в авто у него «упал», потому что он увидел, что к вам подъезжает патрульная машина. Или вдруг во время секса в его квартиру нагрянула ваша мама, у которой случайно нашлась пара запасных ключей. То есть, каждый раз, когда его мозг в следующий раз будет находить в ситуации признаки прошлого опыта, ощущение тревоги и паники не позволит ему отключить голову и заняться сексом.

У него есть признаки синдрома навязчивых состояний. Например, он постоянно боится заразиться, моет руки через каждые 10 секунд и протирает спиртовыми салфетками ваши губы перед поцелуем. Конечно, он сам в этом не виноват, скорее всего в детстве родители в целях его безопасности рассказали, что микробы съедят его, если он не помоет руки. Ясно, что вместо сексуальной девушки он видит перед собой монстра из рекламы про средства для очистки унитазов. Именно зацикленность и фиксация на контроле ситуации не дает ему расслабиться и заняться сексом. В этом случае ему нужна основательная помощь психотерапевта.

Как не допустить появление СТОСН

На самом деле сексологи выделяют два типа синдрома. К первому относятся те ситуации, когда мужчина приобретает проблемы с эрекцией в результате сильных негативных эмоций во время полового акта: страха, волнения, тревоги, стыда и вины. Среди них чаще всего встречается страх сексуальной неудачи, чрезмерное чувство ответственности за женский оргазм и зацикленность на эрекции (он ее постоянно проверяет). Именно из-за этих эмоций эрекция слабеет или пропадает, и мужчина попадает в замкнутый круг: одна неудача провоцирует еще большую, тревожность повышается и процесс запускается по-новой, но уже сильнее. Второй тип СТОСН — охлаждение сексуальных эмоций и, как следствие, потеря эрекции. Он развивается на фоне однообразия сексуальных отношений и угасания сексуального интереса к партнерше. Мужчина продолжает возбуждаться и даже может совершать половой акт, но при попытке заняться сексом с конкретной женщиной у него пропадает эрекция.

Профилактика СТОСН проста как упражнение Кегеля — нужно соблюдать всего два важных правила: постоянно вносить разнообразие в сексуальную жизнь и не фиксироваться на постельных неудачах партнера. Не нужно утешать, советовать, злиться и выяснять причины. Самой полезной для мужчины реакцией будет… игнорирование. Если вдруг, с партнером случилась постельная неудача, просто предложите ему, как ни в чем не бывало, перекусить или поиграть в приставку. А в следующий раз обеспечьте «подмогу» его члену с помощью вакуумной техники.

Удерживая член обеими руками, возьмите головку в рот сильно вдыхая в себя воздух и не разжимая при этом губы. Когда щеки будут полностью втянуты, поднимайтесь губами вверх по члену, а потом резко разожмите их, чтобы получился звук хлопка. Благодаря этой технике, член максимально быстро наполнится кровью, а эрекция будет сильной.