Секс-шантаж: опыт жертвы и советы экспертов

Мы уверены, что с нами такого не случится. Ведь мы не знаменитости и не миллионеры — разве обычных людей шантажируют интимными фото? Сама мысль об этом кажется забавной, пока не случится беда.

Рассказываем историю девушки, которая сумела отстоять свои права в суде, а также разбираем, кого могут шантажировать и как с этим бороться. Если и ты вдруг оказалась в похожей ситуации, дочитай статью до конца — там ты найдешь комментарий от опытного юриста.

История Алины

Далеко не всегда «секс-шантажист» — это безликий онлайн-маньяк, для которого жертвы — лишь способ наживы. Часто шантажом занимаются некогда близкие нам люди: бывшие коллеги, друзья или мужья. В общем, те, кому мы когда-то доверяли.

Алине (имя девушки изменено) было 17 лет, и у нее был парень, ученик параллельного класса — совершенно нормальная ситуация для тинейджера. Наверняка, встречаясь с ним, Алина и подумать не могла, чем обернется их расставание.

После разрыва парень Алины потребовал, чтобы девушка вернула ему все подарки. Алина не возражала, но поставила условие: обмен должен происходить в присутствии третьих лиц, чтобы позже он не смог обвинить ее в воровстве или вымогательстве. Но юноша огласки побоялся и вместо того, чтобы договориться, прибег к шантажу.

У молодого человека были интимные фото Алины. Он выложил их в школьную группу «ВКонтакте», а потом явился к девушке домой с несколькими друзьями, чтобы поинтересоваться, «как она теперь себя чувствует».

Конечно, Алина была растеряна и подавлена: чувствовала она себя так же, как ощущала бы себя любая на ее месте. Впрочем, рассудок она не утратила и, посоветовавшись с отцом, набрала 02. Наряд приехал сразу, ее отвезли в отделение, где Алина написала заявление.

Мама Алины также встала на сторону дочери.

К моему удивлению, в полиции отреагировали самым профессиональным образом: приняли заявление, возбудили уголовное дело по статье «Шантаж и разглашение личной информации», — рассказывает она. — Дело вели два сотрудника, следствие длилось около полугода, и ни разу никто из следователей не пытался закрыть его или осудить наши действия. Самые положительные впечатления от работы «органов», начиная от инспектора детской комнаты и заканчивая следователями и работниками школы.

Следователи допрашивали одноклассников, собирали свидетельские показания. Полиции даже удалось найти свидетельницу преступления: одна девочка видела, как парень выкладывал фото в сеть.

Семья, друзья и классная руководительница также были на стороне Алины. Правда, судья заявила, что у нее самой шестнадцатилетний сын и вина, скорее всего, лежит на девушке. «Впрочем, — говорит мама Алины, — я не удивилась, я ожидала, что говорить так будут все». В итоге молодой человек попал под амнистию, но получил урок на всю жизнь.

Кстати, в ходе процесса выяснилось, что год назад шантажист поступил так же с другой девушкой, но та побоялась сказать родителям и скрыла все.

Мне было жаль его мать, — говорит мама Алины, — но оставить своего ребенка без защиты я не могла. Считаю, если бы дело замяли или не довели до следствия, у нее осталась бы травма на всю жизнь. Лучше открытое разбирательство, чем «заметание под коврик». Из школы юноше пришлось уйти, так как дочь продолжила учиться там же, и ровесники были явно не на его стороне. Меня поразило, насколько современные подростки свободнее и независимее, чем я помню по своему детству. Они не боятся взрослых, активно высказывают свое мнение и обсуждают проблемы, а не замалчивают их.

Sextortion: сценарии

Предательство любимого человека — далеко не единственный вариант секс-шантажа. Иногда мы можем попасться на крючок незнакомого человека или вредоносного программного обеспечения, которое само сделает нужные фотографии, воспользовавшись камерой на вашем компьютере.

В английском языке для секс-шантажа есть особое слово — sextortion. Оно означает, что кто-то, получивший твои интимные фото, угрожает обнародовать их, если ты не сделаешь то, что он хочет.

Самых распространенных путей получения «первичного» материала для секс-шантажа фактически три, — рассказывает Мария Наместникова , эксперт по интернет-контенту компании «Лаборатория Касперского» . — Это получение снимков или видео лично от пользователя, получение снимков с использованием вредоносных программ, подключающихся к веб-камере, или взлом аккаунтов облачных сервисов, куда по умолчанию сохраняются все сделанные смартфоном снимки.

Роман по интернету

На эту удочку чаще всего попадаются мужчины, но и среди женщин встречаются доверчивые. Сценарий прост: ты знакомишься в интернете с приятным молодым человеком. Он умен, соблазнителен, и, похоже, ты ему действительно нравишься!

Вы общаетесь преимущественно через веб-камеру: ему нравится говорить с тобой, глядя в глаза, для него это важно. В одну из встреч он предлагает тебе немного «пошалить». Ты не возражаешь, и у вас завязывается настоящий «киберсекс»: ты снимаешь одежду, мастурбируешь на камеру, и очевидно, что все происходящее доставляет тебе удовольствие.

Пока не происходит ЭТО. Молодой человек внезапно превращается в монстра, и его слова «Я записал всё на видео. Мне нужны деньги. Извини, это просто бизнес» еще долго будут звучать в твоей голове.

Взломанные ящики

Или не только ящики. Этот пункт можно назвать «взломанное что угодно», потому что наши данные повсюду: в наших почтовых ящиках, ящиках наших адресатов, в любом облачном хранилище, которым мы пользовались.

Скрытая съемка

Марк Цукерберг заклеивает камеру своего ноутбука, опасаясь, что вирус может проникнуть в его камеру и сделать фотографии или заснять видео. К нашему удивлению, так поступает не только Цукерберг.

«26% российских пользователей заклеивают камеры, и в этом есть смысл, — считает Мария Наместникова, — поскольку программы, способные «подглядывать» через камеру действительно существуют. Важно помнить, что заклеивание камеры не убережет от утечки информации, сказанной вблизи устройства, ведь при таком подключении злоумышленник не только видит картинку, но и слышит звук. Такие программы используются в том числе для получения снимков интимного характера для дальнейшего шантажа пользователя. В этом случае использование антивирусной программы и заклеивание камеры как дополнительная перестраховка могут вас уберечь».

Как обезопасить себя

К сожалению, способ обезопасить себя от секс-шантажа всего один: не делать фото и не снимать видео, которыми вас можно шантажировать. Идея «домашнего порно» кажется привлекательной ровно до того момента, пока ты не обнаруживаешь в интернете ролик со своим участием.

Интимные снимки, к сожалению, могут «утечь», даже если вы их никому не отправляете, — предостерегает Наместникова. — Известно немало случаев взлома аккаунтов знаменитостей, в результате которых в сеть попадали пикантные фотографии.

Если же вы отправляете кому-то эти снимки, риски возрастают: теперь их могут украсть и с вашего аккаунта, и с аккаунта вашего адресата, или они могут быть распространены самим получателем.

Рецепты, рассказывающие о том, как «правильно» сделать сексуальный снимок и остаться в безопасности, имеют массу изъянов. Обычно все они сводятся к тому, чтобы делать эротические фотографии «без лица». Однако опознать человека можно не только по лицу, но и по татуировкам, родинкам, шрамам, интерьеру квартиры.

Таким образом, главный совет для защиты от сексуального шантажа — не делать интимных снимков и тем более не отправлять их никому.

Что делать, если беда случилась — советы юриста

«С точки зрения закона, — поясняет адвокат Рабадан Кабтиев, представитель Международной коллегии адвокатов «Москва», — существуют два варианта решения проблемы: гражданско-правовой и уголовно-правовой».

Воздействуем на интернет-ресурс

В первом случае адвокат рекомендует воздействовать не на шантажиста, а на владельцев интернет-ресурсов, которые послужили площадкой для шантажа. Сперва стоит написать сайту или социальной сети, где были размещены интим-фото или видео, объяснить ситуацию и потребовать удалить материалы с сайта.

Можно также обратиться в суд с иском о блокировке (удалении, заморозке) этого сайта. Для закрепления доказательств необходимо нотариально заверить веб-страницы — сейчас эту услугу оказывают многие нотариусы. На большинстве интернет-ресурсов есть возможность пожаловаться на контент и потребовать его удалить из базы. До обращения в суд необходимо воспользоваться этой возможностью, и только если она не дала результатов, прибегать к «тяжелой артиллерии».

Отправляемся в полицию и в суд

Как только твой недоброжелатель прибегает к шантажу, например, требует денег за то, что он не будет рассылать видео по всем контактам или выкладывать его в сеть, у тебя есть полное право идти в полицию. А дальше все будет зависеть от мотивов шантажиста, занимаемой им должности, требований и возраста потерпевшей.

Если преступник ничего не требует, а просто выкладывает в сеть твои фото интимного характера — это статья 137 УК РФ (сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия). Наказывается штрафом, обязательными работами или запретом занимать определенные должности.

Хуже дело обстоит, если преступник не просто грозится выложить личные материалы, но и требует денег за то, чтобы этого не делать. В этом случае его действия можно рассмотреть по статье 163 УК РФ (вымогательство). Здесь злоумышленник штрафом не обойдется, вполне вероятно, что он отправится в тюрьму.

Рабадан Кабтиев признается:

Часто полиция пытается отмахнуться от подобных заявлений — например, отказывается возбуждать уголовное дело. Но ни в коем случае нельзя опускать руки — только последовательные и настойчивые действия дают результат. Хорошо, если у пострадавшей стороны есть ресурсы на то, чтобы воспользоваться услугами адвоката.

Итак, рецепт того, чтобы твои интимные фото не попали в чужие руки, всего один — не делать такие фотографии. К сожалению, никакой другой страховки не может быть. Помните, что даже близкие нам люди могут измениться.

Комментарий ведущего юриста Европейской Юридической Службы Максима Беканова: «Если злоумышленник выкладывает в сеть чужие фото интимного характера, но ничего не требует взамен, планируя таким образом уязвить человека или осложнить ему жизнь, то в этом случае возможна ответственность по ст. 137 УК РФ (Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующимся произведении или средствах массовой информации).

Если кто-то грозится выложить личные материалы, в том числе фото или видеосъёмку интимного характера и требует при этом деньги или другие услуги, то его действия можно квалифицировать по статье 163 УК РФ (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких).

В обоих случаях для привлечения к уголовной ответственности необходимо подавать заявление в полицию. В заявлении необходимо четко и максимально подробно изложить в хронологическом порядке события и обстоятельства совершения преступления и попросить провести проверку в порядке ст. ст144−145 УПК РФ и привлечь злоумышленника к уголовной ответственности».