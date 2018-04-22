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Анна Седокова: всегда хотела стать воспитателем в детском саду
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Анна Седокова: всегда хотела стать воспитателем в детском саду 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
35-летняя певица Анна Седокова сейчас пребывает на пике популярности. Она не скрывает, что счастлива воспитывать двоих дочек и сына, совмещая материнство с плодотворной работой на сцене. На днях знаменитая красавица сделала откровенное признание — она в прошлом мечтала не о славе артистки, а о работе… воспитателя детского сада.
Одна из самых сексуальных российских певиц Анна Седокова, которая в прошлом была солисткой группы «ВИА Гра», поделилась рассуждениями о трудовой деятельности. Сейчас ее знают как сладкоголосую диву, но в прошлом ее мечты были связаны не со сценой и светом софитов, а с воспитанием малышей: «Я за работу, которая изменит жизнь к лучшему. Я романтик и мне бы так хотелось весь мир сделать чуточку лучше! Как говорится, „хочешь изменить мир, начни с себя“. Всегда хотела стать воспитателем в детском саду, ведь самое важное для лучшей жизни — это правильно воспитать подрастающее поколение, а они ведь берут пример именно с нас!»
По словам Седоковой, в глубине души она всегда хотела быть идеальной женщиной, идеальным человеком и мамой. Многие подписчики считают, что Анне удалось «совместить» желания, ведь теперь у нее успешная карьера в музыкальной сфере и трое детей, которых она обожает. В качестве доказательства своего профессионализма звезда представила информацию о том, что ее клип к песне «Не твоя вина» был номинирован на премию МУЗ-ТВ в категории «Лучшее женское видео года»: «Я возвращаюсь домой в самой красивой машине на свете, там спят мои любимые дети и у меня самая потрясающая работа на Земле! У меня преданные друзья и любимейшие подруги и просто безумная команда на работе! Он! И все только лучшее впереди!»
Анна Седокова поблагодарила поклонников за признание, а Бога — за реализацию ее желаний. Фанаты и недоброжелатели обсуждают заявление селебрити: «Рад за тебя, поздравляю!» «Ой, Аня, так и вижу, как вы в эротических нарядах в сад на работу идете». «Никого не слушая, отличная певица и мама!» «Вы такая позитивная! Думаю, из вас бы был отличный педагог!» «А я так не думаю. Вот правда». На днях стало известно о новом проекте Анны Седоковой. Она стала секс-колумнистом в одном из интернет-изданий. Такую деятельность звезды уже успели раскритиковать злопыхатели, а фанаты высоко оценили познания певицы в сфере интимных отношений.
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