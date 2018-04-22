Женской дружбы не бывает: главные мифы о женской дружбе

Женская дружба — зверь странный и окутанный завесой тайны. Кто-то представляет закадычных подруг визжащими девочками, пьянеющими от одного присутствия рядом. Кто-то живёт в уверенности, что между женщинами может быть только соперничество. А Древняя Житейская Мудрость утверждает, что такой дружбы и вовсе не существует. Эти стереотипы о Женской Дружбе могут здорово навредить вашим с подругой отношениям.

Миф 1. Женской дружбы не существует

Эта легенда передаётся из уст в уста из поколение в поколение и считается непреложной истиной и необходимым для выживания взглядом на жизнь. Но постойте. А как тогда назвать ту, с кем вы пережили столько разных передряг? Кем для вас является та девушка, чьи истории вы готовы выслушивать и днём, и ночью? Просто знакомая? Соседка? Конечно же нет. Мы называем друзьями тех людей, в компании которых мы чувствуем себя комфортно. Друг — это человек, которому мы доверяем, и который доверяет нам. Мы искренне любим этого человека как члена семьи. Разве может дружба зависеть от пола человека? У настоящей дружбы нет гендера.

Да, женская дружба может внешне отличаться от мужской. Наши гормоны, воспитание и особенности социализации приводят к тому, что мы ценим не только и не столько посильную помощь в решении проблем, сколько само присутствие рядом в важные моменты нашей жизни. Нам нужно знать, что, насколько бы мелочными ни были наши проблемы, наши эмоции всё равно примут и разделят их с нами. Зачастую это делает женскую дружбу даже крепче мужской, ведь нам легче признать нашу привязанность друг к другу и потому мы проще решаем возникающие между подругами конфликты.

Миф 2. Женская дружба основана на соперничестве и зависти

Никакая дружба, ни женская, ни мужская, ни женско-мужская, не может строиться на этих чувствах. Дружбой мы называем только равноправные гармоничные отношения между людьми, построенные в первую очередь на принятии, доверии и чувстве комфорта. Друг или подруга — это тот человек, в обществе которого вы чувствуете себя в безопасности. Подруга не станет на вас давить, унижать или оскорблять вас. Даже если она не согласна с вами, она подберёт такие слова, которые вас не обидят.

Если вы с лёгкостью можете сказать, что в ваших отношениях кто-то доминирует, вряд ли речь идёт о дружбе. Человек, который постоянно наносит удары по вашей самооценке, не может считаться подругой. Как только в дружеские отношения влезает какого-то рода зависть или соперничество, она перестаёт быть дружбой. В таком случае кто-то из вас пытается самоутвердиться, и это плохо независимо от вашего пола и гендера. Особенно смешным в этом случае кажется утверждение, что подруги остаются подругами, пока не влюбятся в одного и того же парня.

Миф 3. Женская дружба живёт до первого парня

Мужчины говорят, что девушки забывают о дружбе, как только влюбятся в одного парня. Сердцу, конечно, не прикажешь, но выбирая между многолетней дружбой и малознакомым мужчиной, далеко не все женщины предпочтут второе. Ситуации бывают разные, но настоящие подруги не станут вставлять руг другу палки в колёса, а придумают, как решить эту проблему. Вместе. Девушки лучше разберутся в собственных чувствах и уступят дорогу, чем потеряют близкого человека. Случаи, когда подруги одновременно отказываются от понравившегося парня ради их дружбы, происходят так же часто, как и ссоры из-за них же.

Миф 4. Женская дружба заканчивается, когда у одной из подруг появляются дети

С появлением семьи времени на постоянные посиделки или еженедельный шопинг уже не хватает. Подруга постоянно откладывает встречи, ставя на первое место мужа и детей. Кажется, будто она забыла и вас, и всё, что вас связывает. Этот миф строится на другом мифе — будто друзья обязаны постоянно поддерживать контакт и проводить много времени вместе. К сожалению, это возможно только в школьные и студенческие годы, когда вы вынуждены какое-то время проводить вместе. Как только в дело вмешиваются семья и работа, видеться ежедневно уже не получится. Да, вы скучаете по подруге. Да, она стала чаще откладывать встречи. Но это не значит, что она не думает о вас. Скорее всего, она тоже переживает, что не может уделить вам достаточно времени. Друзья остаются друзьями, даже если не виделись месяцами. Для этого совсем не обязательно постоянно тусоваться вместе. Ваша дружба никуда не делась, если при встрече вы всё ещё чувствуете себя комфортно.

Миф 5. Если ваша дружба не похожа на эталон, значит, она не настоящая

У вас с вашей подругой никогда не было ночных посиделок в пижамах с вином и за просмотром всех частей «Властелина колец»? Вы не делитесь друг с дружкой самыми страшными и нелепыми мыслями? Вы что, не настоящие подруги? У соседки-то вон каждую пятницу посиделки, а вы видитесь раз в месяц и просто гуляете в парке, разговаривая о ерунде. «Наверное, это не дружба?». Нет, это не так.

Ваша дружба не обязана быть похожей на чью-то ещё. Этот миф был создан идеальными телевизионными друзьями, и с тех пор разрушил многие отношения. В реальной жизни люди не дружат так, как дружат герои американских ситкомов. От того, что ваша подруга не делится с вами какими-то секретами, она не перестаёт быть подругой. Вы всё равно любите её, а она всё равно любит вас. Даже если вы сами не хотите рассказывать ей что-то, это не значит, что вы ей не доверяете. Просто на данный момент по каким-то причинам вы не готовы раскрыть ей тайну. Если она не пытается выведать что-то в корыстных целях, то обязательно поймёт вас и подождёт, когда вы «созреете». В то же время подруга не может читать ваши мысли, поэтому если вы что-то от неё утаиваете, не ждите, что она вовремя поймёт, что вам нужна помощь.

Не сравнивайте вас — живых людей с собственными мыслями и чувствами — с героями с прописанными репликами и предопределённым будущим. И других людей это тоже касается. У каждого свой уникальный опыт и свои взгляды на жизнь и дружбу. Лучше подумайте о том, насколько ваша дружба поддерживает вас, вдохновляет и сколько радости вам приносит.

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