Ещё
Лучше зажмурьтесь: оглашен бюджет свадьбы Гарри и Маркл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучше зажмурьтесь: оглашен бюджет свадьбы Гарри и Маркл 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Церемония, которая пройдет уже в марте, может стать самой дорогой в истории.
В том, что свадьба младшего из сыновей принцессы Дианы, Гарри Уэльского, будет роскошной никто и не сомневался… Достаточно вспомнить, золотые приглашения, которые получили почти 600 человек. Но такого размаха, кажется, не ожидали даже сами члены королевской семьи.
Одно только свадебное платье невесты обойдется казне в 445 тысяч долларов! И это не единственная дорогая покупка к предстоящему торжеству.
Любопытно, что детали свадебного наряда невесты принца держатся в строжайшем секрете… Хотя модные критики уже сделали предположение, что Меган может захотеть повторить образ мамы жениха, зная насколько близки они были.
В «скромные» пол-миллиона долларов обойдется и место проведения. Что же до угощения, то специальное меню из рыбы и морепродуктов будет стоить 409 тысяч долларов. И наконец, почти 40 миллионов, по подсчетам экспертов, уйдет на обеспечение безопасности королевской семьи.
Охрана гостей будет вестись силами профессиональных снайперов и полицейских под прикрытием.
Как пишут некоторые английские СМИ, агенты под прикрытием в день торжества будут работать не только в Лондоне, но и в его окрестностях.
Впрочем, на одном пункте королевская семья все же решила сэкономить… И это костюм жениха. По сравнению с остальными тратами, он стоит сущие «копейки». Всего 12 тысяч долларов.
К слову, принц Гарри в дороговизне церемонии обошел даже старшего брата. Ведь на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон было потрачено не больше 32 миллионов долларов.
WDay.ru: последние новости
8 самых нелепых просьб, которые слышали невесты перед свадьбой 45-летняя Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж Страстные танцы Бритни Спирс и ее 23-летнего бойфренда
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой73
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами16
Зачем женщинам нужен секс без оргазма24
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
Настя Каменских полностью разделась для фото119
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение