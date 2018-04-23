Лучше зажмурьтесь: оглашен бюджет свадьбы Гарри и Маркл

Церемония, которая пройдет уже в марте, может стать самой дорогой в истории.

В том, что свадьба младшего из сыновей принцессы Дианы, Гарри Уэльского, будет роскошной никто и не сомневался… Достаточно вспомнить, золотые приглашения, которые получили почти 600 человек. Но такого размаха, кажется, не ожидали даже сами члены королевской семьи.

Одно только свадебное платье невесты обойдется казне в 445 тысяч долларов! И это не единственная дорогая покупка к предстоящему торжеству.

Любопытно, что детали свадебного наряда невесты принца держатся в строжайшем секрете… Хотя модные критики уже сделали предположение, что Меган может захотеть повторить образ мамы жениха, зная насколько близки они были.

В «скромные» пол-миллиона долларов обойдется и место проведения. Что же до угощения, то специальное меню из рыбы и морепродуктов будет стоить 409 тысяч долларов. И наконец, почти 40 миллионов, по подсчетам экспертов, уйдет на обеспечение безопасности королевской семьи.

Охрана гостей будет вестись силами профессиональных снайперов и полицейских под прикрытием.

Как пишут некоторые английские СМИ, агенты под прикрытием в день торжества будут работать не только в Лондоне, но и в его окрестностях.

Впрочем, на одном пункте королевская семья все же решила сэкономить… И это костюм жениха. По сравнению с остальными тратами, он стоит сущие «копейки». Всего 12 тысяч долларов.