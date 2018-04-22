The Weeknd закрутил роман еще с одной экс-подругой Джастина Бибера

На днях репера застали за объятиями с моделью. Шантель — еще одна бывшая девушка музыканта Джастина Бибера, с которой встречается: ранее рэпер, настоящее имя которого Абель Тесфайе, девять месяцев встречался с другой возлюбленной Бибера, поп-звездой Селеной Гомес.

Напомним, что сама Селена после расставания с Абелем пыталась вернуться к Джастину, но они оба переросли эти отношения. Несмотря не на что Абель с Шантель выглядели счастливыми и поглощенными друг другом. Остается только ждать к чему приведут такие теплые объятия с бывшей Бибера!?