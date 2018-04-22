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The Weeknd закрутил роман еще с одной экс-подругой Джастина Бибера
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The Weeknd закрутил роман еще с одной экс-подругой Джастина Бибера 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Недавно фанатки подозревали, что он вернулся к Белле Хадид, однако, похоже, его сердце украла красавица-диджей Шанталь Джеффри.
На днях репера застали за объятиями с моделью. Шантель — еще одна бывшая девушка музыканта Джастина Бибера, с которой встречается: ранее рэпер, настоящее имя которого Абель Тесфайе, девять месяцев встречался с другой возлюбленной Бибера, поп-звездой Селеной Гомес.
Напомним, что сама Селена после расставания с Абелем пыталась вернуться к Джастину, но они оба переросли эти отношения. Несмотря не на что Абель с Шантель выглядели счастливыми и поглощенными друг другом. Остается только ждать к чему приведут такие теплые объятия с бывшей Бибера!?
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