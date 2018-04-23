Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочь уехала жить в Швецию

Известный актер Дмитрий Харатьян стал участником программы «В гости по утрам», в эфире которой признался — его дочь нашла свое счастье с иностранцем. 34-летняя Александра уехала жить в Швецию к возлюбленному. Девушка решила, что ей уже пора заняться личной жизнью. Александра уже успела окончить МЭСИ с красным дипломом по специальности «Финансы, кредит и банковское дело».

Саша занимается личной жизнью. Уехала в Швецию, у нее жених-иностранец. Будет жить там, и, как я понимаю, собирается завести семью и рожать детей,

заявил Дмитрий Харатьян.

Супруга актера Марина отметила, что Александра уже успела познакомить родителей со своим женихом.

Чудесный парень, прекрасно готовит. Он жил у нас, и мы подружились. Помню, что Сашка переживала, как папа отнесется. Я сказала: «Вези к нам, пусть живет у нас, а время покажет». В общем, мы все в него влюбились. Высокий, красивый. Он инструктор по фитнесу, а основная работа в строительной компании. Выгонял нас на лужайку отжиматься,

— рассказала жена Дмитрия Харатьяна.

Кстати, семья довольна успехами не только их дочери, но и сына. 20-летний Иван сейчас учится на режиссера. Молодой человек сам выбрал эту профессию и упорно готовился к поступлению на данную специальность.

Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: «Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино». И он сказал: «Никогда»,

со смехом рассказала Марина.