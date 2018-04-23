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Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочь уехала жить в Швецию
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Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочь уехала жить в Швецию 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Известный актер Дмитрий Харатьян стал участником программы «В гости по утрам», в эфире которой признался — его дочь нашла свое счастье с иностранцем. 34-летняя Александра уехала жить в Швецию к возлюбленному. Девушка решила, что ей уже пора заняться личной жизнью. Александра уже успела окончить МЭСИ с красным дипломом по специальности «Финансы, кредит и банковское дело».
Саша занимается личной жизнью. Уехала в Швецию, у нее жених-иностранец. Будет жить там, и, как я понимаю, собирается завести семью и рожать детей,
заявил Дмитрий Харатьян.
Супруга актера Марина отметила, что Александра уже успела познакомить родителей со своим женихом.
Чудесный парень, прекрасно готовит. Он жил у нас, и мы подружились. Помню, что Сашка переживала, как папа отнесется. Я сказала: «Вези к нам, пусть живет у нас, а время покажет». В общем, мы все в него влюбились. Высокий, красивый. Он инструктор по фитнесу, а основная работа в строительной компании. Выгонял нас на лужайку отжиматься,
— рассказала жена Дмитрия Харатьяна.
Кстати, семья довольна успехами не только их дочери, но и сына. 20-летний Иван сейчас учится на режиссера. Молодой человек сам выбрал эту профессию и упорно готовился к поступлению на данную специальность.
Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: «Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино». И он сказал: «Никогда»,
со смехом рассказала Марина.
Однако, Иван, который слышал слова матери, отметил, что пока еще не научился снимать. Зато когда-нибудь он и родителей обязательно попросить поучаствовать в своем фильме. Напомним, Дмитрий Харатьян был дважды женат. В первом браке у него родилась дочь Александра, а во втором — сын Иван. Со своей второй женой актер живет вместе с 1990 года. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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