Дочь Дмитрия Харатьяна уехала жить в Швецию к своему жениху

Ведущую передачи Первого канала Мария Шукшину приняли в своем загородном доме Народный артист России Дмитрий Харатьян , его супруга Марина и 20-летний сын Иван . На вопрос Шукшиной, как обычно начинается ваше утро, хозяин дома рассказал: «Наше утро начинается по-разному, Ваня живет в пристройке, она расположена в левом флигеле нашего дома. У него может начаться день днем. Он студент, и иногда живет в общежитии». Харатьян также признался, пишет супруге смс, предупреждая о том, что собирается вставать. Сын Дмитрия и Марины — очень творческий молодой человек и сейчас учится на режиссера. Этот факт дает родителям надежду, что наследник снимет их когда-нибудь в кино. Иван Харатьян сообщил, что обязательно снимет, но пока еще рано об этом говорить. «Мне нужно научиться снимать», — объяснил Иван.

Иван Харатьян / кадр из программы

Речь, конечно, зашла и о старшей дочери супругов. 34-летняя Александра закончила МЭСИ с красным дипломом по специальности «Банковское дело», а сейчас плотно занята своей личной жизнью. «Она уехала в Швецию, у нее жених-иностранец. Будет жить там, и, как я понимаю, собирается завести семью и рожать детей», — рассказал Дмитрий. «Чудесный парень, прекрасно готовит. Он жил у нас, и мы подружились, — рассказала супруга Харатьяна. — Помню, что Сашка переживала, как папа отнесется. Я сказала: „Вези к нам, пусть живет у нас, а время покажет“. В общем, мы все в него влюбились. Высокий, красивый. Он инструктор по фитнесу, а основная работа в строительной компании. Выгонял нас на лужайку отжиматься».

Александра Харатьян с женихом / кадр из программы