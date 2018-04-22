Ещё
Алена Романова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алена Романова 

BroDude 48 минут назад
Фото: BroDude
Знакомься, это Алена — профессиональный фотограф. Модельная внешность девушки позволяет ей иногда оказываться по другую сторону камеры и позировать своим коллегам. Профессию фотографа Алена выбрала неслучайно. Девушку вдохновляет красота во всех её проявлениях: люди, природа, архитектура… «Прекрасное есть во всем, если уметь находить», — говорит Алена. Себя девушка описывает как перфекциониста и интроверта. Охотно верим, ведь Алена — творческая личность, и ее профессия это подтверждает. Но самым большим ее увлечением являются путешествия. Она мечтает повидать как можно больше стран, а жить — в Барселоне. Неплохой выбор, хотя и жалко, что на одну интересную девушку в стране станет меньше.
BroDude: последние новости
Норвежских выпускников школ попросили не заниматься сексом на дороге 4 типа чувства юмора и что они о тебе говорят Как избавиться от перегара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских полностью разделась для фото25
Зачем женщинам нужен секс без оргазма11
Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила37
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение