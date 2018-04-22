Алена Романова 

Знакомься, это Алена — профессиональный фотограф. Модельная внешность девушки позволяет ей иногда оказываться по другую сторону камеры и позировать своим коллегам. Профессию фотографа Алена выбрала неслучайно. Девушку вдохновляет красота во всех её проявлениях: люди, природа, архитектура… «Прекрасное есть во всем, если уметь находить», — говорит Алена. Себя девушка описывает как перфекциониста и интроверта. Охотно верим, ведь Алена — творческая личность, и ее профессия это подтверждает. Но самым большим ее увлечением являются путешествия. Она мечтает повидать как можно больше стран, а жить — в Барселоне. Неплохой выбор, хотя и жалко, что на одну интересную девушку в стране станет меньше.