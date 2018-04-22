5 перемен в жизни, которые делают ваши ночи жаркими

Наша жизнь полна сюрпризов и неожиданных поворотов. Люди женятся, переезжают, рожают детей, расходятся, встречают новых партнеров, меняют работу — и все это может отразиться на интимной стороне отношений. Как и почему? Вот несколько реальных историй с комментариями специалистов.

1. «Помолвка вдохнула струю свежего воздуха в наши отношения»

Стюардесса Анна*, 38 лет, пять лет встречалась со своим теперешним женихом. И когда он сделал ей предложение, без лишних раздумий сказала: «Да!»

Она и не ожидала, что решение пожениться подарит их паре сексуальное возрождение. «Мы и прежде регулярно занимались любовью, но когда мы обручились, у нашей сексуальной жизни появилась новая, очень интимная, романтическая сторона, — делится Анна. — Теперь нам не важно, в спальне это делать или в гостиной. У нас стало больше орального секса. Если у нас были гости — мы бросаемся в объятия друг друга в ту же секунду, как за ними закрылась дверь. Секс перестал быть рутиной, он все чаще происходит спонтанно. Мы словно заново влюбились друг в друга, и ко мне вернулось это волшебное ощущение, будто в животе порхают бабочки».

Как это работает:

Пусть это прозвучит не так поэтично, но «бабочек в животе» Анны запустила биохимия мозга. Доктор Грант Бреннер, психиатр, объясняет, что переход на новый уровень отношений делает связь между вами более глубокой. Это повышает уровень таких веществ, как окситоцин («гормон любви») и дофамин (связанный с удовольствием).

Конечно же, не только помолвка производит такой чудесный эффект. Любой шаг к укреплению отношений и даже фраза «Я люблю тебя», произнесенная впервые, имеет ту же магическую силу.

2. «Я стала сама себе начальником, и это заставило меня быть активнее в постели»

Когда Анжеле, 43 года, надоело работать «на дядю» и она ушла с работы, чтобы заняться собственным бизнесом, ее друзья твердили, что она сошла с ума.

Прошло три года. Совместный бизнес у Анжелы с мужем процветает. Это их сблизило и подарило женщине абсолютную уверенность в постели. «Теперь я чувствую себя намного увереннее, когда вхожу в комнату, полную людей — и то же самое можно сказать в отношении моего тела и моей сексуальности, — говорит Анжела. — Черты лидера, которые позволяют мне заключать сделки и проводить совещания, отражаются и на интимной жизни».

Как это работает:

Так происходит за счет подпитки человеческого эго. «Когда люди преуспевают, это заставляет их чувствовать себя увереннее, и это может стимулировать их либидо, » — объясняет секс-терапевт доктор Нил Кэннон.

Если вы чувствуете, будто крепко стоите на ногах, то и в других областях жизни, включая секс, перестаете комплексовать.

«Даже если на работе ты и не босс, всегда можно поиграть в ролевые игры и немного покомандовать в спальне», — подсказывает Кэннон.

3. «Мы перешли к отношениям на расстоянии, и секс при встречах стал гораздо жарче»

Рита, 40 лет, — коммерческий директор и жена военного. Работа больше не позволяет ей мотаться за мужем по дальним гарнизонам, и супруги, конечно, безумно скучают друг по другу. Но когда они наконец встречаются — это настоящий праздник. «Когда мы впервые увидели друг друга после долгой разлуки, у нас был просто невероятный, первобытный, необузданный секс», — вспоминает Рита. Они давно забыли, что такое рутина совместной жизни. «Каждый раз, когда мы видимся, наша близость происходит очень эротично и эмоционально. Мы вдыхаем запах кожи друг друга, вместе принимаем душ… Мы не воспринимаем это как должное, у нас сохраняется ощущение новизны».

Как это работает:

Влюбленные, которых разделяют километры, начинают откровеннее признаваться друг другу в чувствах и склонны идеализировать своего партнера. «Повседневные раздражители — нижнее белье, брошенное на пол, немытая посуда — для них не существуют», — говорит Эрик Марлоу Гаррисон, автор книг о сексе.

Если вы живете вместе, иногда провести время порознь бывает полезно — даже если кто-то из вас просто уехал в гости к друзьям на выходные.

4. «Мы стали родителями. Удивительно, но секс после этого стал лучше»

Когда два года назад Камилла, 33 года, социальный работник, забеременела, она думала, что ее оргазм остался там же, где и веселье с друзьями ночи напролет — в прошлом. «Считается, что появление ребенка разрушит вашу сексуальную жизнь», — говорит она. На самом деле оказалось, что хотя малыш и крутится все время где-то рядом, и у вас становится меньше возможностей заняться сексом, в этом есть неожиданные преимущества. Камилла с мужем научились находить время, место и возможность, чтобы сделать это: «Смотри — он задремал. Давай-ка по‑быстрому в спальню». Конечно, рождение малыша влечет за собой свои проблемы (здравствуйте, бессонные ночи). «Иногда мы просто с ног валимся, и это не очень романтично», — признается Камилла. Но в необходимости все делать тайком есть своя прелесть. «Когда я переехала от родителей к мужу, я думала, что мне больше никогда в жизни не придется скрывать, что я занимаюсь сексом. Теперь я скрываю свою сексуальную жизнь от ребенка. В интимной жизни снова появилась интрига».

Как это работает:

Если вы оба жаждали перемен в вашей жизни и удачно воплотили задуманное, будь это рождение малыша или ремонт, вы на эмоциональном подъеме, и эти радостные эмоции вы переносите друг на друга и берете с собой в кровать. «Общая радость после рождения малыша делает вас ближе и роднее, и это может привести к шикарному сексу», — подтверждает доктор Бреннер. К тому же вы снова вынуждены вести себя как два школьника, тайно милующихся в темном углу, и это вас возбуждает.

5. «Я наконец-то справилась с ненавистью к своему телу, и теперь у меня отличный секс»

На протяжении всей своей взрослой жизни Алла, 39 лет, маркетолог, страдала от анорексии. Поворотный момент наступил после нездоровых отношений с фанатиком фитнеса, который ее совсем затравил. Тогда Анна взяла тайм-аут, чтобы научиться принимать себя такой, как есть, и расстаться с предубеждением, будто она не достойна любви до тех пор, пока не потеряет еще 5 килограммов (всегда 5 килограммов, сколько бы она ни весила).

И вот когда она весила больше, чем когда-либо в жизни (и была гораздо счастливее), она познакомилась с новым парнем. С тех пор ее сексуальная жизнь преобразилась. «Я чувствую себя на подъеме», — говорит она. Когда Алла еще не была в мире со своим телом, ей было трудно достичь оргазма. «Сейчас у меня нет таких трудностей, потому что меня не беспокоит, как я выгляжу во время секса».

Как это работает:

Это касается не только женщин, страдающих от расстройств пищевого поведения. Комплексы по поводу внешности вредят сексуальной жизни. Ученые доказали: когда вы учитесь лучше относиться к своему телу, вы становитесь более страстной. Неудивительно, трудно наслаждаться сексом, если всю дорогу помните о своих надуманных недостатках.

Если вам не удается избавиться от чувства неполноценности, попробуйте посмотреть на это с другой стороны. «Сфокусируйтесь на тех частях своего тела, которые вам действительно нравятся, — советует доктор Кэннон. — Ваш партнер выбрал вас такой, какая вы есть. Сексуальность заключена не в ногах, талии или груди, а в человеческих отношениях».

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* Имена героинь изменены.