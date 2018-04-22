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Главные слухи Голливуда: девушка Роба Кардашьяна беременна, Марк Джейкобс — наркоман, а Джей Зи продолжает изменять Бейонсе
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Главные слухи Голливуда: девушка Роба Кардашьяна беременна, Марк Джейкобс — наркоман, а Джей Зи продолжает изменять Бейонсе 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вот уже несколько лет существуют блоги, авторы которых анонимно сливают в них последние голливудские сплетни. Один из блогов писал о бурной сексуальной жизни Харви Вайнштейн (65) за пару лет до того, как ее начала обсуждать вся планета, и мы уверены, что и другие сплетни тоже могут оказаться правдой. Публикуем самое интересное в этом месяце.
Девушка Роба Кардашьяна беременна!
Роб (31) всего пару месяцев встречается с реалити-звездой Стар Дивайн, а она, по слухам, уже беременна от Кардашьяна, который только год назад стал отцом малышки Дрим.
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Марк Джейкобс наркоман
Марк Джейкобс (55), который недавно сделал предложение своему бойфренду Чарли Дефранческо, плотно сидит на метамфетамине. Говорят, всему виной именно Чарли — он дизайнера на это и подсадил.
Кара Делевинь изменяет Пэрис Джексон
И Пэрис (20) об этом ничего не знает. А ведь они с Карой (25) вместе всего пару месяцев!
Джей Зи изменяет Бейонсе!
Джей Зи (48) давно пытается убедить всех в том, что он изменился и налево от Бейонсе (36) больше не ходит. Поверил? Зря!
Рианна уволила всю свою охрану
Охранники Рианны (30) работали с ней много лет, а она их всех уволила одним днем. Правда, без защиты певица не осталась — на замену старым бодигардам пришли новые, за которых платит ее бойфренд Хассан Джамиль. Удобно.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/glavnye-sluhi-gollivuda-devushka-roba-kardashyana-beremenna-mark-dzhejkobs-narkoman-a-dzhej-zi-prodolzhaet-izmenyat-bejonse/
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