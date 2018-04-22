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Милая старушка: Блайт Даннер в свои 75 выглядит очень круто
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Милая старушка: Блайт Даннер в свои 75 выглядит очень круто 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Актриса на собственном примере доказала, что время не властно над красотой.
Каждая женщина мечтает страсть красиво, однако не у всех это получается. Именно поэтому большинство представительниц прекрасного пола обращаются к пластическим хирургам, которые делают все возможное, чтобы омолодить пациентку хотя бы на пару лет. Однако возраст не обманешь и последствия таких улучшений не всегда положительны: натянутое лицо, как у куклы — уверены, о таком мечтают не все. Скорее всего из-за этого американская актриса Блайт Даннер, мать Гвинет Пэлтроу, решила, что пластика ей не нужна.
На днях ее 45-летняя дочь Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака. На свадьбе присутствовали чуть ли не все голливудские звезды. Приглашена была и Блайт. Заметим, что в свои 75 она выглядит прекрасно и даже моложе своего возраста.
В одном из интервью Даннер рассказывала, что она не против инъекций ботокса: «Я думаю, что очень много людей балуется ботоксом. Не буду вдаваться в подробности, но нам всем нужна небольшая помощь наших друзей».
К своему возрасту она относится вполне философски и признавалась журналистам: «Старость — сюрприз, и мы никогда не знаем, когда к ней готовиться. Это единственный этап в жизни, на который нельзя оглядываться. Но это не значит, что надо сидеть и ничего не делать. Ведь еще есть время чему-то научиться и бросить вызов самой себе».
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