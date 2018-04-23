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«Холостяк» выгнал с шоу уральскую модель Дарью Клюкину и уехал за ней
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«Холостяк» выгнал с шоу уральскую модель Дарью Клюкину и уехал за ней 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Седьмой выпуск шестого сезона шоу «Холостяк» чуть было не стал последним для уральской модели и актрисы Дарьи Клюкиной. Девушка, которую с первой серии все считают главной претенденткой на сердце Егора Крида, не получила от него розу на церемонии. Уже у машины он объяснил девушке, что не простил обмана: на прошлой неделе она пообещала ему бросить курить, но спустя три дня попалась холостяку с сигаретой.
— Значит я тебе не сильно нужен, раз ты не смогла от всего этого отказаться, — сказал Егор, стоя у машины.
Клюкина несколько раз извинилась за свой проступок, и призналась Егору, что он ей очень нравится. Но в конечном итоге девушке пришлось сесть в машину и покинуть проект.
Однако на этом серия не закончилась: попрощавшись с остальными участницами музыкант сел в автомобиль и поехал за Дарьей, которая впоследствии пересела в машину Крида. Эта серия стала первой в шестом сезоне, когда зрителям не показали никакого анонса.
Напомним, что родившаяся в Карпинске модель пришла на шоу во второй раз. Она уже принимала участие в «Холостяке» и раньше, но добровольно покинула шоу из-за того, что у неё не было чувств к Илье Глинникову. А недавно девушка снялась в клипе актера сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова. Там она сыграла роль девушки главного героя.
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