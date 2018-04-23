«Холостяк» выгнал с шоу уральскую модель Дарью Клюкину и уехал за ней

Седьмой выпуск шестого сезона шоу «Холостяк» чуть было не стал последним для уральской модели и актрисы Дарьи Клюкиной . Девушка, которую с первой серии все считают главной претенденткой на сердце Егора Крида , не получила от него розу на церемонии. Уже у машины он объяснил девушке, что не простил обмана: на прошлой неделе она пообещала ему бросить курить, но спустя три дня попалась холостяку с сигаретой.

— Значит я тебе не сильно нужен, раз ты не смогла от всего этого отказаться, — сказал Егор, стоя у машины.

Клюкина несколько раз извинилась за свой проступок, и призналась Егору, что он ей очень нравится. Но в конечном итоге девушке пришлось сесть в машину и покинуть проект.

Однако на этом серия не закончилась: попрощавшись с остальными участницами музыкант сел в автомобиль и поехал за Дарьей, которая впоследствии пересела в машину Крида. Эта серия стала первой в шестом сезоне, когда зрителям не показали никакого анонса.