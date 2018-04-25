Участница шоу «Холостяк» Даша Клюкина попала в ДТП

Вчера участница шоу «Холостяк» Даша Клюкина (23) встречалась со своими подругами Дашей Путиной и Дусей Бебель в одном из московских ресторанов. Когда девушки покинули заведение и сели в машину, в нее неожиданно врезалась иномарка.

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Водитель машины с третьего ряда поворачивал на парковку, как объяснила Даша подписчикам в Instagram Stories: «Со мной все нормально, немного болит колено. У Дусечки болит бедро».

Вчера Даша Клюкина попала в аварию 🤭Подробности читай на PEOPLETALK.ru #дашаклюкина #peopletalkru

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25 Апр 2018 в 12:17 PDT К счастью, девушки не пострадали. Но эту встречу они, кажется, запомнят надолго.

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