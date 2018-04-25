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Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина пострадала в ДТП‍
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Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина пострадала в ДТП‍ 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Накануне участница шестого сезона шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым, 23-летняя Дарья Клюкина, неслабо напугала своих подписчиков. Девушка засняла на видео и опублиоквала в сторис «Инстаграма» разбитый в аварии автомобиль.
Модель ехала на встречу со своими подругами в один из ресторанов в центре столицы. Вечер прошел мирно, однако, когда девушки сели в машину и хотели было выехать с парковки, в них влетела иномарка. По словам Даши, машина буквально спасла ей жизнь. «Со мной все нормально, немного болит колено. У Дусечки болит бедро», — рассказала она в своем микроблоге.
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