Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина пострадала в ДТП‍

Накануне участница шестого сезона шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым, 23-летняя Дарья Клюкина , неслабо напугала своих подписчиков. Девушка засняла на видео и опублиоквала в сторис «Инстаграма» разбитый в аварии автомобиль.

Модель ехала на встречу со своими подругами в один из ресторанов в центре столицы. Вечер прошел мирно, однако, когда девушки сели в машину и хотели было выехать с парковки, в них влетела иномарка. По словам Даши, машина буквально спасла ей жизнь. «Со мной все нормально, немного болит колено. У Дусечки болит бедро», — рассказала она в своем микроблоге.