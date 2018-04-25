Звезда шоу «Холостяк» попала в ДТП в Москве

Российская модель Дарья Клюкина , принимавшая участие в двух сезонах телешоу «Холостяк», пострадала в результате аварии, передает «НьюИнформ».

Отмечается, что ДТП, в котором оказалась звезда шоубизнеса, произошло в столице.

Как уточнила сама модель, виновником ДТП является мужчина, который совершил грубое нарушение ПДД и протаранил ее автомобиль. Уточняется, что Клюкина повредило колено в результате аварии.

Фанаты модели пожелали ей скорейшего выздоровления. Также известно, что машина звезды отечественного шоубизнеса сильно пострадала.