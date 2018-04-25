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Звезда шоу «Холостяк» попала в ДТП в Москве
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Звезда шоу «Холостяк» попала в ДТП в Москве 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Российская модель Дарья Клюкина, принимавшая участие в двух сезонах телешоу «Холостяк», пострадала в результате аварии, передает «НьюИнформ».
Отмечается, что ДТП, в котором оказалась звезда шоубизнеса, произошло в столице.
Как уточнила сама модель, виновником ДТП является мужчина, который совершил грубое нарушение ПДД и протаранил ее автомобиль. Уточняется, что Клюкина повредило колено в результате аварии.
Фанаты модели пожелали ей скорейшего выздоровления. Также известно, что машина звезды отечественного шоубизнеса сильно пострадала.
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Женский форум  Ещё 16 источников 
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