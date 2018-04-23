«Долгожданным обещает быть июль»: Анастасия Костенко готовится к материнству

24-летняя модель Анастасия Костенко сейчас в положении и не скрывает своего счастья от будущего материнства. Ранее она заявляла, что не собирается делать свою личную жизнь достоянием общественности, но сейчас делится эмоциями и переживаниями, которые испытывает во время беременности. Красавица рассказала, что чувствует перед будущими родами.

Вскоре избранница футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова должна родить дочку. Многие считают, что новая жена бывшего мужа телезвезды Ольги Бузовой зря демонстрирует свои отношения, предрекая ей участь предшественниц. Беременная знаменитость не обращает внимания на злопыхателей и публикует свои снимки в «интересном положении»: «Досмеялась, называется. Последнюю неделю открылось во мне новое чувство — „Надо все сделать, чтобы я успокоилась“. Все заказать, приобрести, покрасить, накупить, протестировать. Забавно, так и ведь ничего с этим этапом „гнездования“ не сделаешь. Зато накрыла фаза спокойствия… У нас важным и долгожданным обещает быть июль».

По словам Анастасии, у нее много подруг и знакомых, которые так же, как и она, пребывают в «волшебном ожидании». Костенко считает, что 2018 год будет очень «плодородным». Знаменитость не скрывает своего счастья, хотя многие считают, что оно построено «на слезах» Ольги Бузовой, второй жены Тарасова: «Счастья вашей семье и легких родов». «Я тоже готовлюсь к материнству в июле». «Бедная Оля так демонстрировала идиллию в браке, теперь новая жена все напоказ выставляет, где логика?»

«Бузову хватит жалеть уже, она так же увела футболиста этого из семьи, так что бумеранг это». «Какая красивая Настя! Никого не слушай, все будет прекрасно». «Не боитесь сглаза? Зачем показываете себя в беременном виде, учитывая армию недоброжелателей?» «Ой, это ее выбор, красивая, счастливая… Не завидуйте чужой радости, ищите свое!»

О том, что Костенко и Тарасов ждут рождения первенца, стало известно в конце марта. Супруги не стали скрывать позитивных эмоций и опубликовали фото, на которых Анастасия запечатлена беременной. Свадьба молодых людей состоялась в январе, также известно, что от первого брака у Дмитрия есть дочь Ангелина, которой сейчас уже восемь лет. Тарасова часто упрекают в показушной демонстрации пылких чувств. Он с бывшей женой Ольгой Бузовой также очень часто публиковал счастливые фото, а затем пара резко распалась в конце 2016 года, потому Дмитрия считают «любвеобильным и ненадежным». Недавно он посвятил третьей супруге забитый гол.

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