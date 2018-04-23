Новая серия «Холостяка»: Даша Клюкина покинула проект?

Вчера в эфир вышла седьмая серия самого романтического шоу на телевидении «Холостяк». Если вдруг ты все пропустил, рассказываем о главных событиях эпизода.

Кажется, эта серия получилась самой неординарной. Все дело в том, что на время съемок проекта выпал Хэллоуин. Именно поэтому холостяк решил устроить захватывающее свидание для Снежаны Янченко (21), Даши Клюкиной (23) и Ольги Ломакиной (23). Он пригласил девушек на пикник, на котором они рассказывали друг другу страшные истории. А потом отвел участниц в заброшенный кинотеатр, в котором дочка его хозяйки покончила жизнь самоубийством. Место считается обителью паранормальных явлений. Свидание получилось действительно страшным: садились батарейки, были слышны непонятные звуки, они там даже надгробие нашли.

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Следующей, кому повезло пойти на индивидуальное свидание с холостяком, стала Виктория Короткова (23). Она и Егор (23) тоже отправились в кинотеатр, правда, на этот раз в обычный. Пара в обнимку смотрела фильм ужасов «Невеста». После свидания Короткова и Крид никак не могли расстаться и, похоже, именно ей достался первый поцелуй на проекте.

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Церемония роз тоже получилась нестандартной. Девушек попросили написать имена тех, кому не место на проекте и указать причину почему. Когда они сделали свой выбор, Егор очень удивился. В итоге шоу покинула Роза Герц (23), потому что Крид не увидел в ней интереса по отношению к нему. Следующим ударом для многих зрителей стал «уход» Даши Клюкиной. Когда оставалась всего одна роза и две претендентки (Даша и Анастасия Смирнова (27)), Егор решил дать розу последней.

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Проводив Клюкину до машины, он заявил, что принял такое решение из-за обещания Даши не курить. Оказалось, холостяку очень не нравятся курящие девушки, а тем более те, кто не держит слово.

После он вернулся к участницам, пожелал им спокойной ночи, сел в машину и уехал. Догнав Дашу, он сказал ей сесть к нему в машину. Что было дальше, остается только догадываться. Но, кажется, Крид увезет главную претендентку на победу на свидание.

Выпуск смотри здесь.

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