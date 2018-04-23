Беременная Кейт Хадсон показала округлившийся живот в купальнике: фото 

Некоторое время назад Кейт Хадсон практически не появлялась в социальных сетях. Поклонники актриса даже не догадывались, что в жизни актрисы произошли большие перемены. 6 апреля она вышла на связь с интернет-пользователями и рассказала, что ждет ребенка. Отсутствие в соцсетях Кейт объяснила плохим самочувствием.
Теперь актриса не скрывается от публики. Спустя несколько дней после объявления о беременности Хадсон блеснула на открытии магазина, а сегодня опубликовала фото в купальнике, на котором видно округлившийся живот. Интернет-пользователи в комментариях в очередной раз поздравили своего кумира с радостным событием.
Кейт Хадсон
Напомним, что Кейт Хадсон и ее возлюбленный Дэнни Фудзикава ожидают дочку. У актрисы также есть двое детей от предыдущих отношений: 4-летний сын от музыканта криса Робинсона и 6-летний сын от солиста Muse Мэттью Беллами.