Беременная Кейт Хадсон показала округлившийся живот в купальнике: фото

Некоторое время назад Кейт Хадсон практически не появлялась в социальных сетях. Поклонники актриса даже не догадывались, что в жизни актрисы произошли большие перемены. 6 апреля она вышла на связь с интернет-пользователями и рассказала, что ждет ребенка. Отсутствие в соцсетях Кейт объяснила плохим самочувствием.

Теперь актриса не скрывается от публики. Спустя несколько дней после объявления о беременности Хадсон блеснула на открытии магазина, а сегодня опубликовала фото в купальнике, на котором видно округлившийся живот. Интернет-пользователи в комментариях в очередной раз поздравили своего кумира с радостным событием.

Кейт Хадсон